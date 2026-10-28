Thiago Medina volvió al hospital donde casi pierde la vida y compartió un desgarrador mensaje

La difícil experiencia también lo llevó a replantearse sus prioridades y a disfrutar de las pequeñas cosas. "Valoro más cada abrazo, cada sonrisa y cada momento con las personas que amo", reconoció.

Finalmente, Thiago cerró su mensaje con una profunda reflexión sobre el valor de la vida: "Entendí que la vida puede cambiar en un segundo y que estar acá, poder contarlo y seguir luchando es un regalo de Dios".

Y concluyó: "Hoy no solo recuerdo lo que viví, también agradezco todo lo que todavía me queda por vivir. Por mí, por mis hijas y por todos los que amo".

Cómo fue el accidente de Thiago Medina

El 12 de septiembre de 2025, Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente de tránsito que lo dejó al borde de la muerte. El exparticipante de Gran Hermano circulaba con su motocicleta por la Ruta 7, a la altura de la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, cuando chocó violentamente contra un automóvil.

Según se pudo reconstruir a partir de las cámaras de seguridad y los testimonios, el joven impactó contra un Chevrolet Corsa que realizaba una maniobra para doblar. Como consecuencia del fuerte choque, salió despedido de su moto y cayó sobre el asfalto. Las personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente a asistirlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico y debió ser operado en varias oportunidades. Los médicos tuvieron que extirparle el bazo y tratar diversas lesiones en órganos como los pulmones, el hígado y los riñones, además de múltiples fracturas de costillas. Durante varios días permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Después de 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el influencer logró recuperarse y recibió el alta médica el 9 de octubre de 2025. Desde entonces, continuó con su rehabilitación acompañado por su familia y Daniela Celis, madre de sus hijas Laia y Aimé, quienes fueron fundamentales durante uno de los momentos más difíciles de su vida.