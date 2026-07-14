El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos

El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de cubrir cargos vacantes en la Justicia nacional y federal.
La Cámara alta convocó a dos reuniones para evaluar las postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo. También se abrió un período para presentar observaciones sobre los candidatos.
El Senado analizará 25 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores públicos
El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de cubrir cargos vacantes en la Justicia nacional y federal.
Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto en el Salón Azul de la Cámara alta y estarán destinadas a evaluar postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.
Según informó la Secretaría Parlamentaria del Senado, entre el 20 y el 26 de julio cualquier ciudadano podrá presentar preguntas u observaciones sobre los antecedentes, méritos y calidades de los postulantes, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara.
La primera audiencia se realizará el martes 4 de agosto, a las 14, y comprenderá el tratamiento de 15 expedientes.
Entre ellos figuran las postulaciones para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja; un fiscal federal en Gualeguaychú; además de jueces para distintos juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.
También se analizarán los pliegos para cubrir vacantes en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos.
Además, el temario incluye el pedido de acuerdo para un nuevo nombramiento de Matilde Evangelina Ballerini como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, un caso que se diferencia del resto de los expedientes, ya que no corresponde a una vacante.
La segunda reunión fue convocada para el miércoles 5 de agosto, a las 11, y abarcará los 10 pliegos restantes. En esa jornada se debatirán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales, juzgados nacionales en lo civil, tribunales orales y cámaras federales.
Entre los cargos a cubrir figuran una defensoría pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico, un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional, además de tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Senado y formarán parte del procedimiento legislativo previo a la eventual aprobación de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.