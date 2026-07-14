El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos

Entre ellos figuran las postulaciones para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja; un fiscal federal en Gualeguaychú; además de jueces para distintos juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.

También se analizarán los pliegos para cubrir vacantes en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos.

Además, el temario incluye el pedido de acuerdo para un nuevo nombramiento de Matilde Evangelina Ballerini como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, un caso que se diferencia del resto de los expedientes, ya que no corresponde a una vacante.

La segunda audiencia será el 5 de agosto

La segunda reunión fue convocada para el miércoles 5 de agosto, a las 11, y abarcará los 10 pliegos restantes. En esa jornada se debatirán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales, juzgados nacionales en lo civil, tribunales orales y cámaras federales.

Entre los cargos a cubrir figuran una defensoría pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico, un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional, además de tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Senado y formarán parte del procedimiento legislativo previo a la eventual aprobación de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.