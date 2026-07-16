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Con un quórum muy ajustado, el Senado debate la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

A instancias del Gobierno, el oficialismo consiguió quórum con la ayuda de bloques aliados para debatir la ley que elimina restricciones a la venta de tierras a extranjeros y modifica la ley de manejo del fuego y expropiaciones.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Victoria Villarruel preside la sesión del Senado para tratar la Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada

Victoria Villarruel preside la sesión del Senado para tratar la Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, entre otros temas. Foto: captura pantalla Senado TV.

Después de 22 minutos de convocada la sesión, con un quórum ajustado de 37 senadores presentes, la Cámara alta comenzaba la sesión ordinaria convocada para este jueves para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviada por el presidente Javier Milei con el objetivo de reformar varias normas que regulan entre otras cosas, la venta de tierras a extranjeros, expropiaciones, alquileres, desalojos y la ley de manejo del fuego.

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A las 12.23 minutos, el oficialismo con apoyo de aliados, conseguía este jueves quórum con 37 senadores sentados en sus bancas y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, iniciaba minutos más tarde la sesión, en la que también se trataban pliegos de candidatos a jueces federales y una resolución que declara a Tucumán como capital simbólica de la Argentina, en conmemoración de la declaración del Día de la Independencia, el 9 de julio.

Entre los que aportaron al quorum, se destacaron los 21 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, 2 del PRO y de los bloques provinciales que responden a los gobernadores de Neuquén (Julieta Corroza), de Salta (Flavia Royón), y de Misiones (Sonia Rojas Decut y Carlos Arce).

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es una de las prioridades marcadas esta semana por la mesa política de la Casa Rosada, y será votada en el recinto, con posibles modificaciones al dictamen aprobado el pasado 19 de mayo, en un plenario de comisiones, a pedido de sectores de la oposición.

El Senado aplaudió de pie a la Selección Argentina y destacó el reclamo de los jugadores por Malvinas

Antes de debatir el orden del día, varios senadores plantearon cuestiones de privilegio. La senadora por SAnta Cruz, Alicia Kirchner, rindió homenaje a la fallecida referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, y minutos más tarde, el senador radical, Flavio Fama, pidió rendir homenaje y aplaudieron de pie a los jugadores de la Selección Argentina por "el ejemplo" que representan para el país.

"Hoy vamos a tratar la ley de tierras, y este grupo de jugadores que presentó una bandera con la leyenda reivindicando la soberanía argentina en Malvinas dijo el senador de la UCR: "es un ejemplo que nos debe llamar a la responsabilidad y que podamos festejar los argentinos esta gloria y legado cultural", señaló Flama.

Seguidamente, los 37 senadores presentes en el recinto -incluidos los oficialistas de LLA-, se pusieron de pie para aplaudir al equipo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, no solo por haber llegado a la final del mundial 2026, sino por su "legado cultural".

Más tarde, otros senadores se sumaron sus pedidos de privilegio en apoyo al mensaje de la Selección Argentina, entre ellos, el peronista Jorge Capitanich, que cuestionó la demora del Gobierno en repudiar la presencia de un buque de la armada inglesa en aguas del mar argentino, y un mensaje similar planteó más tarde, el senador Carlos Linares, entre otros.

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