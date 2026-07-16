Con un quórum muy ajustado, el Senado debate la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado aplaudió de pie a la Selección Argentina y destacó el reclamo de los jugadores por Malvinas

Antes de debatir el orden del día, varios senadores plantearon cuestiones de privilegio. La senadora por SAnta Cruz, Alicia Kirchner, rindió homenaje a la fallecida referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, y minutos más tarde, el senador radical, Flavio Fama, pidió rendir homenaje y aplaudieron de pie a los jugadores de la Selección Argentina por "el ejemplo" que representan para el país.

"Hoy vamos a tratar la ley de tierras, y este grupo de jugadores que presentó una bandera con la leyenda reivindicando la soberanía argentina en Malvinas dijo el senador de la UCR: "es un ejemplo que nos debe llamar a la responsabilidad y que podamos festejar los argentinos esta gloria y legado cultural", señaló Flama.

Seguidamente, los 37 senadores presentes en el recinto -incluidos los oficialistas de LLA-, se pusieron de pie para aplaudir al equipo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, no solo por haber llegado a la final del mundial 2026, sino por su "legado cultural".

Más tarde, otros senadores se sumaron sus pedidos de privilegio en apoyo al mensaje de la Selección Argentina, entre ellos, el peronista Jorge Capitanich, que cuestionó la demora del Gobierno en repudiar la presencia de un buque de la armada inglesa en aguas del mar argentino, y un mensaje similar planteó más tarde, el senador Carlos Linares, entre otros.

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