El Gobierno acelera el envío de pliegos al Senado para cubrir vacantes de jueces penales, civiles y comerciales

La estrategia se terminó de definir el martes en una de las tantas reuniones que mantuvieron en la Casa Rosada por separado, Santiago Viola y el nuevo ministro Mahiques, en las oficinas de los asesores presidenciales Eduardo "Lule" Menem y de Santiago Caputo.

Ocurrió el martes, tras la reunión de la mesa política de Milei, que decidió acelerar el análisis de los antecedentes de todos los candidatos a jueces y fiscales.

¿Cuáles son los cargos judiciales que le dará prioridad el Gobierno y por qué?

Mahiques Corte Suprema

En medio de las negociaciones por las nuevas ternas, el ministro Mahiques se reunió este martes con los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En la misma jornada, la Corte le tomó juramento al nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola -hombre muy cercano a Karina Milei- como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo.

En total, señalan en el Gobierno son 337 cargos a cubrir, entre ellos 200 jueces, 65 fiscales y 72 defensores públicos y la decisión tras más de dos años de demora "hacerlo lo antes posible".

Una fuente de Balcarce 50 reconoció que a pesar de que están revisando las ternas que ya aprobó el Consejo de la Magistratura, las mismas ya no se pueden cambiar, por lo que ahora el procedimiento que sigue es que el secretario de Justicia, luego el ministro, revisan las ternas que propuso el Consejo de Magistratura y se le envía al Presidente, quien elige un candidato para proponerlo ante el Senado.

Calculan que en el transcurso de lo que resta de marzo se estarán mandando algunos pliegos al Senado, y darán prioridad a los que según el reglamento, se aprueban con mayoría simple, es decir, los civiles, penales y comerciales.

La demora en el envío de las ternas para cubrir los juzgados federales vacantes, radica en que el Gobierno necesita para su sanción, dos tercios de los votos favorables del Senado.

Comodoro Py El edificio de Comodoro Py, sede de los Tribunales Federales.

En este caso, Milei quiere evitar repetir el fracaso en que quedó envuelto el Gobierno el año pasado, cuando firmó por decreto y en comisión la designación de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente, ante el rechazo de la oposición mayoritaria en ese momento, se vieron obligados a renunciar.

En cuanto a los jueces federales, en la Casa Rosada señalan que "hay ternas elegidas hace ocho años y no se pueden modificar y remarcan que entre los nombres figuran "candidatos presentados por los gobiernos de (Mauricio) Macri, de Alberto Fernández y de (Javier) Milei.

En la Casa Rosada adelantaron que "los primeros pliegos que se enviarán" hacia fines de este mes de marzo "son los candidatos para cubrir las vacantes en juzgados civil, comercial y penal", con el argumento de que "son los que tienen que descomprimir los casos atrasados que tiene la Justicia".

En tanto, cerca de Mahiques reconocen que las propuestas más difíciles de definir por las nuevas autoridades del PEN son las de los jueces federales porque "son las postulaciones políticas".

Por eso, con las nuevas autoridades de justicia impuestas por Karina Milei, el Gobierno necesita seguir negociando con gobernadores y legisladores, porque son candidatos a jueces fiscales y defensores que actúan y responden más que nada a las provincias.

En tanto, el Gobierno se prepara para apelar la decisión judicial que suspendió el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, a través de la ley de reforma laboral.

"Seguramente el PEN va a apelar. Ya lo explicó Patricia (Bullrich) y es una decisión que tomó el Congreso aprobando la iniciativa. No pueden ir contra lo que ya está aprobado. Lo vamos a apelar", confirmaron en la Casa Rosada.