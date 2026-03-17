El Senado tratará los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell en su primera sesión del año

El Senado sesionará este miércoles a las 14 para dar inicio al tratamiento de los pliegos de Carlos Mahiques y de la ex senadora neuquina Lucila Crexell, propuesta como embajadora en Canadá, en lo que será la primera sesión del período ordinario.
La Cámara alta dará ingreso a las postulaciones de Carlos Mahiques y Lucila Crexell, propuesta como embajadora en Canadá, para su análisis en comisión.
El Senado sesionará este miércoles a las 14 para dar inicio al tratamiento de los pliegos de Carlos Mahiques y de la ex senadora neuquina Lucila Crexell, propuesta como embajadora en Canadá, en lo que será la primera sesión del período ordinario.
El objetivo del oficialismo es habilitar el ingreso formal de estas postulaciones para que luego puedan ser analizadas en la Comisión de Acuerdos, que deberá emitir dictamen antes de su eventual tratamiento en el recinto. La convocatoria fue definida la semana pasada en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos.
En el caso de Crexell, su nominación vuelve a escena luego de la polémica que se generó en 2024, cuando trascendió que podría ser designada en como embajadora de la Unesco tras haber acompañado la votación de la Ley Bases. Finalmente, el pliego que se presentará corresponde a la embajada en Canadá y lleva las firmas del Presidente y del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, alcanzará los 75 años en noviembre, límite establecido por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura. El oficialismo impulsa su continuidad por cinco años más, por lo que su pliego deberá ser evaluado por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside Juan Carlos Pagotto, que además deberá convocarlo a una audiencia pública.
No es un antecedente aislado: durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó una medida similar para extender la permanencia de la jueza Ana María Figueroa, aunque en ese caso la Corte Suprema determinó su jubilación al no tratarse el pliego a tiempo.
Además de estas designaciones, el Senado debatirá convenios internacionales firmados con Francia y Austria, junto con un acuerdo suscripto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2009.