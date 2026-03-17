El Senado tratará los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell en su primera sesión del año

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El pliego de Carlos Mahiques

Por su parte, Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, alcanzará los 75 años en noviembre, límite establecido por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura. El oficialismo impulsa su continuidad por cinco años más, por lo que su pliego deberá ser evaluado por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside Juan Carlos Pagotto, que además deberá convocarlo a una audiencia pública.

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El antecedente

No es un antecedente aislado: durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó una medida similar para extender la permanencia de la jueza Ana María Figueroa, aunque en ese caso la Corte Suprema determinó su jubilación al no tratarse el pliego a tiempo.

Además de estas designaciones, el Senado debatirá convenios internacionales firmados con Francia y Austria, junto con un acuerdo suscripto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2009.