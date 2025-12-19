La discusión por el Presupuesto: el oficialismo consiguió dictamen y espera votarlo tras la Navidad

Según afirmó a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada, “Milei no aceptará un presupuesto sin equilibrio fiscal” y esas leyes "no se pueden pagar”, ratificaron cerca del Presidente.

Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Foto captura Senado Tv.

El nuevo debate comenzó este viernes a las 10 de la mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, que invitó a distintos oradores para defender el Presupuesto; entre ellos, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Tal como había adelantado A24.com, la nueva estrategia del Gobierno era patear hasta el 10 de febrero el debate de reforma laboral ante el temor de no conseguir los votos el 26 de diciembre, y concentrarse en buscar una mayoría para que antes de fin de año sea sancionado el Presupuesto 2026.

El Gobierno buscaba aplacar los cortocircuitos desatados con el PRO, que denunció públicamente un pacto entre el Gobierno y el kirchnerismo para la definición de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). En ese sentido, amenazaba con llevar el conflicto a la justicia por considerar “inconstitucional” el procedimiento de la jura a las 3 de la madrugada del miércoles, cuando ya había terminado la sesión que dio media sanción al Presupuesto y a la Ley de Inocencia Fiscal.

El enojo del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y toda su banca quedó expresado en un comunicado oficial del PRO. Según argumentaron, el oficialismo incluyó los fondos de coparticipación que Nación le debe al PRO, y todo se terminó cayendo junto con los fondos de discapacidad y universidades, y por eso ahora la idea era incluirlos en el nuevo dictamen, según confirmaron dos altas fuentes de la Casa Rosada.

La nueva estrategia del Gobierno para contener aliados

El oficialismo negocia cambios en la ley de Presupuesto 2026 votada por Diputados, y espera votarla el 26 de diciembre. Foto captura Senado TV.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, reunieron el miércoles a la mesa política en la Casa Rosada y decidieron cambiar la estrategia para votar primero el Presupuesto (con los cambios ya negociados con gobernadores y el PRO, y sectores del radicalismo) antes de avanzar con la reforma laboral.

El mensaje de la cúpula de la Casa Rosada era mostrar satisfacción por haber conseguido media sanción del Presupuesto en Diputados, algo inédito en dos años de gestión de Milei.

Ahora el oficialismo apuesta a hacer las modificaciones necesarias para enviar un mensaje de gobernabilidad y convivencia política a los mercados que, según destacaban en Balcarce 50, “reaccionaron muy bien” tras la media sanción de Diputados, a pesar de los roces por determinados artículos que fueron rechazados en la votación en particular.

Atauche y Bullrich ordenaron a media mañana hacer circular el nuevo dictamen, mientras Guberman escuchó solicitudes de los senadores para la inclusión de fondos por las deudas de Nación a las provincias. Se trata de las cajas de previsión social y de coparticipación federal.

El funcionario también explicó los tres ejes del presupuesto de Milei y los cambios en distintos regímenes impositivos como Ganancias.

Un debate aparte será el proyecto de Inocencia Fiscal, eje central para captar dólares del colchón. El Gobierno impulsa su blanqueo reformando la ley Penal Tributaria con el objetivo de convencer a los argentinos que no tienen declarados sus ahorros que los ingresen al sistema financiero, bancario o de consumo como otra variable para “hacer crecer la economía”.