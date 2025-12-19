La discusión por el Presupuesto: el oficialismo consiguió dictamen y espera votarlo tras la Navidad
El Gobierno presentó finalmente un dictamen sin cambios del que tenía media sanción de Diputados. Ahora espera que se debata en el Senado el próximo viernes. Bullrich, Atauche y Guberman, los defensores del proyecto de Milei.
Patricia Bullrich, líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza (Foto: Senado).
Con Patricia Bullrich a la cabeza, el oficialismo consiguió en un trámite exprés apoyo al dictamen de comisión para el proyecto de Presupuesto 2026 y ahora apuesta a que se vote en el recinto de la Cámara Alta el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Es el mismo proyecto que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, y La Libertad Avanza buscará introducir modificaciones cuando se vote en el recinto, confirmó a A24.com una alta fuente del Senado.
El Gobierno buscaba revertir los cortocircuitos producidos con los bloques aliados del PRO, provinciales y la UCR tras la caída del capítulo 11 y el artículo 75 del proyecto de ley original. Allí aparecían la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario; la restitución de los fondos de coparticipación que Nación le debe a la Ciudad y otras provincias, entre otros temas negociados con gobernadores.
Para seguir sosteniendo la alianza con el PRO y otros aliados que se quejaron de un supuesto pacto entre LLA y el kirchnerismo para ocupar los cargos en la AGN, y por la caída de los fondos a las provincias, el Gobierno decidió postergar hasta el 10 de febrero el debate de la reforma laboral. El objetivo era priorizar las modificaciones en el Presupuesto que pedían los bloques dialoguistas.
En el nuevo dictamen, el Gobierno no insistió con la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, perono descarta hacerlo durante el debate que se convocará para sesión extraordinaria el próximo viernes 26 de diciembre.
Según afirmó a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada, “Milei no aceptará un presupuesto sin equilibrio fiscal” y esas leyes "no se pueden pagar”, ratificaron cerca del Presidente.
El nuevo debate comenzó este viernes a las 10 de la mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, que invitó a distintos oradores para defender el Presupuesto; entre ellos, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
El Gobierno buscaba aplacar los cortocircuitos desatados con el PRO, que denunció públicamente un pacto entre el Gobierno y el kirchnerismo para la definición de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). En ese sentido, amenazaba con llevar el conflicto a la justicia por considerar “inconstitucional” el procedimiento de la jura a las 3 de la madrugada del miércoles, cuando ya había terminado la sesión que dio media sanción al Presupuesto y a la Ley de Inocencia Fiscal.
El enojo del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y toda su banca quedó expresado en un comunicado oficial del PRO. Según argumentaron, el oficialismo incluyó los fondos de coparticipación que Nación le debe al PRO, y todo se terminó cayendo junto con los fondos de discapacidad y universidades, y por eso ahora la idea era incluirlos en el nuevo dictamen, según confirmaron dos altas fuentes de la Casa Rosada.
La nueva estrategia del Gobierno para contener aliados
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, reunieron el miércoles a la mesa política en la Casa Rosada y decidieron cambiar la estrategia para votar primero el Presupuesto (con los cambios ya negociados con gobernadores y el PRO, y sectores del radicalismo) antes de avanzar con la reforma laboral.
El mensaje de la cúpula de la Casa Rosada era mostrar satisfacción por haber conseguido media sanción del Presupuesto en Diputados, algo inédito en dos años de gestión de Milei.
Ahora el oficialismo apuesta a hacer las modificaciones necesarias para enviar un mensaje de gobernabilidad y convivencia política a los mercados que, según destacaban en Balcarce 50, “reaccionaron muy bien” tras la media sanción de Diputados, a pesar de los roces por determinados artículos que fueron rechazados en la votación en particular.
Atauche y Bullrich ordenaron a media mañana hacer circular el nuevo dictamen, mientras Guberman escuchó solicitudes de los senadores para la inclusión de fondos por las deudas de Nación a las provincias. Se trata de las cajas de previsión social y de coparticipación federal.
El funcionario también explicó los tres ejes del presupuesto de Milei y los cambios en distintos regímenes impositivos como Ganancias.
Un debate aparte será el proyecto de Inocencia Fiscal, eje central para captar dólares del colchón. El Gobierno impulsa su blanqueo reformando la ley Penal Tributaria con el objetivo de convencer a los argentinos que no tienen declarados sus ahorros que los ingresen al sistema financiero, bancario o de consumo como otra variable para “hacer crecer la economía”.