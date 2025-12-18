Debaten la Reforma Laboral en el Senado en los plenarios de comisiones de Trabajo y Presupuesto

La senadora del oficialismo, Patricia Bullrich, confirmó que La Libertad Avanza tendrá dictamen para la reforma laboral y chicaneó a los senadores K: "Van a tener tiempo para ir a la marcha".

En tanto, Bullrich planteó en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta: "Estamos receptando y contestando una cantidad de mensajes. De 16.00 a 17.00 vemos la lista (de oradores) y a las 17.00 estamos para la firma del dictamen. Y ustedes tienen tiempo para ir a la marcha (de la CGT contra la reforma laboral). Pasamos a cuarto intermedio hasta ese momento"

Cerca del mediodía, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado entró en cuarto intermedio en el debate de la reforma laboral, hasta las 16.00, cuando se espera la exposición de más oradores. Una hora más tarde, a las 17.00, se prevén las firmas de dictámenes, anunció la titular de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich.

La CGT marcha a Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Mientras de se debate el proyecto, la Confederación del Trabajo (CGT) convocó una marcha hacia Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La movilización de ATE hacia Plaza de Mayo partirá a las 13 horas desde Diagonal Norte y San Martín.

En esta misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro nacional y protestas en todo el país, con concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.

El gremio de los trabajadores estatales también exige "una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años" y rechaza "la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal".

MARCHA A PLAZA DE MAYO CONTRA LA REFORMA LABORAL MARCHA A PLAZA DE MAYO CONTRA LA REFORMA LABORAL

Desde la CGT señalaron que “la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

Además, señalaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado.