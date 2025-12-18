En vivo Radio La Red
Política
Senado
Reforma laboral
Política

Debaten la Reforma Laboral en el Senado en los plenarios de comisiones de Trabajo y Presupuesto

Este jueves, el Congreso habilitó el debate de la ley de modernización laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

a Comisión de Trabajo del Senado debate la reforma laboral

La semana pasada, la Oficina del Presidente emitió en un comunicado en el que informó que el proyecto “es una iniciativa destinada a actualizar el marco normativo que permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo”.

El texto resalta que “durante décadas, la combinación de altos costos derivados de la litigiosidad, de reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida ha frenado la creación de empleo registrado”.

Además, explica que el nuevo proyecto de reforma laboral “propone remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos”, y señala el foco de fortalecer a las Pymes.

La senadora del oficialismo, Patricia Bullrich, confirmó que La Libertad Avanza tendrá dictamen para la reforma laboral y chicaneó a los senadores K: "Van a tener tiempo para ir a la marcha".

En tanto, Bullrich planteó en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta: "Estamos receptando y contestando una cantidad de mensajes. De 16.00 a 17.00 vemos la lista (de oradores) y a las 17.00 estamos para la firma del dictamen. Y ustedes tienen tiempo para ir a la marcha (de la CGT contra la reforma laboral). Pasamos a cuarto intermedio hasta ese momento"

Cerca del mediodía, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado entró en cuarto intermedio en el debate de la reforma laboral, hasta las 16.00, cuando se espera la exposición de más oradores. Una hora más tarde, a las 17.00, se prevén las firmas de dictámenes, anunció la titular de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich.

La CGT marcha a Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Mientras de se debate el proyecto, la Confederación del Trabajo (CGT) convocó una marcha hacia Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La movilización de ATE hacia Plaza de Mayo partirá a las 13 horas desde Diagonal Norte y San Martín.

En esta misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro nacional y protestas en todo el país, con concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.

El gremio de los trabajadores estatales también exige "una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años" y rechaza "la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal".

MARCHA A PLAZA DE MAYO CONTRA LA REFORMA LABORAL
Desde la CGT señalaron que “la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

Además, señalaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado.

