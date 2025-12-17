En medio de polémica por la conformación de comisiones, el Gobierno defiende la Reforma Laboral en el Senado

Bullrich asumió la presidencia de la Comisión de Legislación Laboral del Senado este miércoles en una reunión tensa y con fuertes críticas del kirchnerismo que acusó a Bullrich de violentar el reglamento de la Cámara Alta para alzarse con el cargo.

Embed - COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 17-12-25

El jefe del bloque de UP, José Mayans cuestionó a la jefa del bloque de LLA, quien quedó a cargo de la presidencia de la comisión, que será clave en el debate del proyecto en el que hoy el Gobierno intentará sacar dictamen.

Cuando Bullrich fue designada, el bloque peronista intentó desconocer su nombramiento y Mayans se sentó en el lugar designado a la presidenta de la comisión gritando que era un nombramiento ilegítimo e impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

“Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, expresó José Mayans al abrir el debate sobre la conformación de las comisiones. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el referente peronista.

Polémica Bullrich Mayans por la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión Social. Captura de Senado TV.

Bullrich evitó responder a las chicanas de Mayans y le pidió al secretario parlamentario, Agustín Giustian, proceder con la puesta en marcha de la comisión.

El senador Martín Soria reforzó las palabras de su par formoseño, afirmó que el proyecto de reforma “viene a precarizar el mundo del trabajo en Argentina” y recordó el paso de Bullrich como ministra de Trabajo durante el gobierno de La Alianza.

“De manera compulsiva y arbitraria han conformado las comisiones”, remarcó el legislador por Río Negro e insistió que se estaba violando el artículo 14°.

Tras su exposición, se eligió a Bullrich como presidenta de la comisión, en medio del rechazo del bloque peronista. También se sumó a la polémica el senador Martín Soria, al denunciar que "desde el peronismo no iban a convalidar la vulneración compulsiva del reglamento y la Constitución", por lo que responsabilizó directamente a la representante libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/2001268556688712033?s=20&partner=&hide_thread=false "Desde el peronismo no vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y la Constitución que hoy están haciendo", afirma @MartinSoria_ — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 17, 2025

En medio de los gritos del formoseño, que intentaba darle la palabra a la senadora Juliana Di Tullio, la exministra de Seguridad citó para el debate del proyecto de ley, y convocó a retomar el debate dos horas más tarde, a partir de las 11 de la mañana.

Noticia en desarrollo