El tajante mensaje de la diputada Arrieta, en su primera sesión tras abandonar el bloque libertario

“Considero que por sobre todas las cosas pensemos en dejar los privilegios de la casta y dárselos a quienes lo necesitan, viva Cristo”, cerró.

“Como joven lasherina, me pregunto qué significan los jubilados para este gobierno y para los anteriores”, arrancó Arrieta. “Los jubilados, para nada son un pasivo fiscal”.

Luego recordó que cuando militó en 2023 para Milei “bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, que iba a ser para aquellos que se quedan con los negocios del Estado, pero no para los jubilados”, puntualizó la joven diputada que tiene bloque propio, FE.

Posteriormente, fundamentó su decisión señalando que “los jubilados hoy tienen que afrontar un momento de crisis. Entiendo las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado, porque camino, porque me muevo para todos lados sin privilegios”.

Recalcó que el aumento al sector de la tercera edad debería “hacerse factible” y agregó que “rechazo cuando se los tiene como pasivos, porque no lo son”.

Contraria a los fundamentos libertarios, Arrieta sostuvo que “hoy tenemos que pregonar que las ideas de la libertad van en contra de los privilegios, de la casta, de los negociados”.

Lourdes Arrieta se fue del bloque de La Libertad Avanza y conformó un monobloque

En medio de las críticas generadas en su propio espacio político, la diputada Lourdes Arrieta abandonó el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja y creó un monobloque. Su fuerza se llamará Fuerzas del Cielo y Espacio Liberal y responde a Javier Milei.

Su salida sucedió en medio de una fuerte tensión interna en el oficialismo tras la visita que realizó un grupo de legisladores a represores de la última dictadura militar presos en el penal de Ezeiza.

“Acabo de presentar una nota en la que informo que armo mi propio bloque. Un hecho tan delicado como este de los delitos de lesa humanidad y quieren encubrirlo, y yo no puedo formar parte de un bloque que está en contra de los intereses del Presidente”, dijo Arrieta al salir de la Cámara.

A su vez, ratificó: “Sigo apoyando las ideas de la libertad, seguiré apoyando a mi Presidente, pero no puedo estar en un espacio en donde no hay una consideración ni siquiera por su agenda”.

En cuanto a los proyectos del oficialismo que ingresen a la Cámara baja, garantizó que los va a seguir respaldando, pero con visión crítica. “Claro que los voy a seguir apoyando, pero cuando tenga que ser crítica lo voy a ser, porque una cosa son los proyectos del Presidente y otra los que no vayan con sus ideales”, advirtió.

Confirmó además que será un monobloque, en el que estará sola, y que “nadie se comunicó” con ella, tampoco el presidente Javier Milei. “No puedo ser parte de un lugar en que no me respetan y no respetan la agenda del Presidente”, insistió.