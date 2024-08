Lourdes Arrieta, tras la difusión de los chats por la visita a represores: "Tengo miedo por mi vida"

El sábado por la noche, Arrieto difundió en su cuenta de X capturas de pantalla que mostraban cómo se había organizado la visita. Y el domingo publicó borradores de un proyecto de ley para que los represores salgan en libertad.

“Como diputado de la Nación dentro de un grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza (LLA), con el respeto, el interés y la relevancia que debe tener ese grupo, creo que no sé, habría que preguntarle a él…”, dijo la legisladora. “Sugerís que no podía no saber”, le dijo el periodista Ernesto Tenembaum. “Exactamente”, respondió ella.

“Si [esta visita] no es parte de la agenda, señores, un poquito de atención. Los jefes que llevan adelante esta organización, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el del bloque, tendrían que decir que no es la agenda entonces yo hubiera acatado las órdenes que me hubieran dado”, dijo Arrieta en diálogo con Radio con Vos.

La legisladora dijo que no tiene vínculos con el catolicismo, por lo que su acercamiento con el padre Javier Olivera Ravasi fue luego de que se lo presentaran en febrero.

“No le presté mucha atención e ingrese al los grupos de WhatsApp y quedé ahí. La verdad es que, como a todos nos pasa, quedás en un grupo y no le das importancia y va pasando y bueno. Cuando sucede todo esto de la visita, de lo cual tengo mucho miedo, me pongo a revisar el teléfono y ahí fue cuando pedí ayuda, qué puede pasar detrás de todo esto”, dijo en la entrevista.

Arrieta indicó que desde el bloque la quieren sancionar “por haber ido a una visita netamente institucional y por decir la verdad, que es la que expuse en la Justicia”.

La legisladora dijo que hay gente que quiere llevar adelante este tipo de proyectos para dejar en libertad a represores de la dictadura militar: “No sabemos qué otro tipo de vínculo hay, qué otro tipo de intereses puede haber detrás de todo esto. Están realmente perjudicando la imagen del presidente Javier Milei”.

“Al juez [Ernesto] Kreplak realmente le interesó y le dije que tengo miedo por mi vida. Que no tengo idea quiénes son esas personas, no sé los vínculos que tienen y consideró darme custodia. Además, pedí una investigación en la Cámara de Diputados porque nadie cuenta la verdad. Todos se lavaron las manos. En vez de haber hecho un comunicado algo más institucional y formal dejaron que esto se vaya de las manos. No sé si es por nuestra propia inexperiencia o qué, pero a mí en mi casa me enseñaron a decir la verdad y vengo con otros valores y principios que no son compatible con muchos principios de la política”, arremetió la diputada.

Arrieta desligó al presidente Javier Milei de la visita de los legisladores

La diputada por Mendoza intentó despegar al jefe de Estado de la visita de diputados oficialistas a represores condenados por delitos de lesa humanidad.

“Yo sé que Javier no tiene que ver con todo esto”, dijo, y adujo que ese es el motivo por el cual a ella la “quieren silenciar a toda costa”.

Además, hizo hincapié en que a Milei “alguien le está jugando una mala pasada y tratando de desestabilizar desde adentro su gobierno”. Evitó dar nombres y cualquier otro indicio, pero habló de “movimientos por detrás y conspiraciones”.