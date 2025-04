El viceministro de Economía, en A24, por el fin del cepo: "Hicimos una flotación, no una devaluación"

Y agregó: "Una devaluación ocurre cuando un gobierno determina el precio de la divisa y decide cambiarlo por otro precio que el gobierno determina. Lo que nosotros hemos hecho es completamente distinto, es una flotación, y una flotación es inherente a que el gobierno no fija el precio y que el precio se puede mover hacia arriba o hacia abajo, no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabe tú, no lo sabe prácticamente nadie, lo que sí nosotros podemos ver".

Embed

"Esto es el fin de una etapa y más importante aún, el comienzo de otra extraordinariamente promisoria para la Argentina. Argentina es un país riquísimo, lleno de recursos, con un capital humano extraordinario y el día de hoy es trascendental para poder empezar a utilizar todo ese potencial, integrarnos al mundo y liberar a los argentinos francamente de lo que es posiblemente una de las necesidades más importante que es poder mover capital hacia adentro hacia afuera y hacer lo que quieran con su dinero", completó el viceministro.

Asimismo, sostuvo: "nosotros desarrollamos una serie de modelos internos sobre cuánto era lo que necesitábamos para las bandas. Los hicimos con la gente del ministerio, Martín Bautier, con Fede, Furiace, trabajamos mucho tiempo. Y teníamos una serie de modelos que nos decían que el mínimo que necesitábamos era por lo menos de 17.000, 18.000 millones de dólares. Fuimos al Fondo Monetario, presentamos nuestros modelos y era natural que tuvieran dudas en su momento".

"El objetivo final, y lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el ministro Caputo, es en un sistema de competencia de monedas, transitar hacia un sistema de flotación total, de moneda libre. Entonces, sin saltos, sin determinaciones discretas del gobierno, vas a avanzar tranquilamente hacia un sistema de flotación.".

Y cerró: "Yo creo que esto es un paso a la libertad total de los argentinos para decidir en qué monedas quieren ahorrar, en qué monedas quieren transaccionar, en qué monedas quieren tener. Es un paso muy importante hacia la libertad. Si los argentinos quieren ahorrar en dólares, ahorran en dólares. Si quieren ahorrar en pesos, lo harán en pesos. Esto es un paso muy importante.