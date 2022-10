Elecciones 2023: "Chiche" Duhalde quiere ser candidata a gobernadora por el peronismo

En tal sentido, “Chiche” Duhalde agregó: "Me siento cómoda en lo ejecutivo. Creo en los consensos y en que un partido solo no puede, de ninguna manera, sacar el país adelante. Gane quien gane va a necesitar obligadamente llegar a acuerdos. Es imposible gobernar si no se acuerda con los partidos".

Embed Seguimos recorriendo distintas asociaciones y agrupaciones de nuestra querida Provincia: ayer estuve recorriendo la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (AMEMT) junto a su presidente Raúl Escudero. ¡Gracias por haberme recibido! pic.twitter.com/WRTioCTfIu — Hilda Chiche Duhalde (@chicheduhalde) October 20, 2022

“Disiento con algunos medios que plantean que el peronismo es el kirchnerismo o que todos somos iguales”, criticó, y recordó: “Ustedes saben que enfrenté a Cristina Kirchner en el 2005 convencida de que iban por todo, fundamentalmente por las instituciones".

"No me siento identificada con lo que ellos son, creo que esto no es peronismo. Es cierto que los partidos políticos están atravesando una crisis importante, pero el peronismo desaparece si continúa de esta manera", alertó.

La defensa de “Chiche” Duhalde a las PASO

Consultada sobre su postura respecto de la derogación de las PASO, respondió: "El Presidente no se tiene que dejar convencer con la suspensión de las PASO, porque él tiene la posibilidad del veto si es que no puede lograrlo en el Congreso, y tiene que mostrar autoridad".

"No se puede cambiar las reglas en medio de un proceso electoral prácticamente iniciado, estas cosas hay que hacerlas seriamente y no buscando oportunismo", concluyó “Chiche” Duhalde.