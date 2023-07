Elecciones 2023: la Junta Electoral cordobesa no pondrá multas por no ir a votar el domingo

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, precisó la solicitada difundida este sábado y que estuvo firmada por la Junta Electoral Municipal.

Este domingo los electores acudirán a las urnas para elegir intendente, viceintendente, 31 concejales titulares, 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, 5 vocales titulares y 5 suplentes del Tribunal de Cuentas.

Se presentarán, en tanto, 11 fórmulas para la intendencia. Desde el peronismo se apuesta a que Daniel Passerini, el actual viceintendente, sea quien suceda a Martín Llaryora por Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto, el candidato respaldado por Juntos por el Cambio es el diputado nacional y presidente del Bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo.

De Loredo de Juntos por el Cambio, a su vez, tiene el apoyo de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En la vereda del frente, el candidato Passerini de Hacemos Unidos por Córdoba es impulsado por el precandidato a presidente Juan Schiaretti.

La oposición criticó la solicitada y pidió ir a votar

Tras la difusión de la solicitada firmada por el Tribunal Electoral municipal de Córdoba Capital, Mario Negri fue uno de los primeros en criticar de manera pública el mensaje. “La junta electoral de la ciudad de Córdoba incita a no votar este domingo, o sea violar la ley”, indicó.

Con el correr de las horas también circuló por redes sociales capturas de mensajes SMS que llegaron a celulares locales con un mensaje similar al de la solicitada. “¡Importante! El 23 es obligatorio votar, sin embargo no habrá sanciones por no hacerlo”, se puedía leer en las capturas que se publicaron en Twitter.

El sistema de votación que se utilizará es el de Boleta Única de Sufragio (BUS), y en las elecciones municipales de Córdoba todo elector tiene el deber de votar, según la legislación vigente. De acuerdo a la información difundida por el Tribunal Electoral Municipal de Córdoba, quienes pueden participar de los comicios municipales son los mayores de 16 años cumplidos a la fecha de la elección con domicilio real en el municipio y los extranjeros mayores de 18 años con 2 años como mínimo de residencia continua, inmediata y acreditada en el municipio al tiempo de su inscripción.

Quiénes son los candidatos a intendente en Córdoba Capital