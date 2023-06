Elecciones en Córdoba: Luis Juez pidió la apertura de las urnas para verificar el escrutinio provisorio

Escrutado el 94,90% de las mesas (8.598 de 9.060) la fórmula Llaryora-Myriman Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba) triunfó por una diferencia de tres puntos al obtener el 42,76% (822.057), mientras que Juez-Marcos Carasso resultó segunda con el 39,76% (764.406).

Si bien Juez no hizo referencia a un fraude, sostuvo que "el proceso estuvo plagado de irregularidades. Se cargaron mal las actas y el sistema estuvo paralizado".

Así se refirió a la demora en conocerse los datos y que no se escrutó el 5,10 de los votos, los cuales se hará recién en el recuento definitivo que comenzará mañana.

"En 25 años de poder el Gobierno no pudo organizar una elección", cuestionó Juez, que hasta ahora no reconoció la derrota: "Estoy preparado para la derrota, pero no para el manoseo. Si la Justicia confirma que el ganador es Llaryora, lo voy a buscar y lo abrazo", remarcó, y en algunos medios había acusado al oficialismo de haber "repartido droga" para imponerse en los comicios.

Leonardo González Zamar, miembro del Tribunal Electoral provincial, atribuyó a "fallas" en la conectividad y en el sistema de transmisión de datos la demora registrada en el escrutinio provisorio de las elecciones celebradas en Córdoba, aunque puso el acento en que "la transparencia se ha garantizado desde el minuto cero" de los comicios.

Para Myriman Prunotto lo de Juez es irresponsable

Por su parte la vicegobernadora electa, por Radio 10, calificó de "irresponsabilidad grandísima y de falta el respeto a la sociedad cordobesa" los dichos de Juez y añadió que "así sea un por un voto la ciudadanía elige y hay que respetar lo que dice. Parecería ser que Juez no tiene límites".

"Parece que Juez no entiende que la justicia electoral es independiente y que hay que respetarla. A nosotros nos hubiese gustado festejar a las 11 de la noche (del domingo), pero no depende del gobierno provincial ni de nosotros, que somos candidatos", apuntó Prunotto sobre los retrasos en el cómputo de los votos.