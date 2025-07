Elecciones 2025 en PBA, en VIVO: los principales partidos políticos cierran sus listas y definen candidaturas

Live Blog Post

Interna en el peronismo: el sector de Kicillof en Moreno apuntó contra la intendenta Mariel Fernández

A pocas horas del cierre de listas, las organizaciones nucleadas en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio referenciado en Axel Kicillof, lanzó un comunicado en el municipio de Moreno en el que criticó a la intendenta Mariel Fernández, del Movimiento Evita, por las dificultades en la conformación de las candidaturas locales.

"Nos encontramos frente a una elección crucial para nuestro pueblo, la destrucción del trabajo, la industria Nacional, la educación pública, la salud pública y la entrega de la soberanía de parte del gobierno de Milei nos pone en la responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa capaz de poner freno a tanta destrucción", señalaron las organizaciones de MDF.

comunicado Moreno Movimiento Derecho al Futuro

Además, afirmaron que "después de mucha reflexión y debate de las fuerzas políticas del campo popular, logramos alcanzar un frente amplio y diverso en la Provincia de Buenos Aires: FUERZA PATRIA" y remarcaron que ese espacio busca que se "fortalezca la gobernabilidad de nuestro gobernador Axel Kicillof, quien viene resistiendo los embates del gobierno nacional".

"Con la autoridad que nos da la militancia, por el bienestar de las vecinas y vecinos de nuestro Distrito, no vamos a legitimar una lista de concejales y consejeros Escolares donde no esté representada nuestra fuerza Movimiento Derecho al Futuro", lanzaron, y al apuntar a Fernández, le pidieron "no entorpecer el proceso de inscripción de listas y encaminarnos a derrotar al verdadero enemigo Javier Milei".