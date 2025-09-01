Elecciones en Corrientes: Valdés se impuso en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

El nuevo mandatario resaltó la importancia de continuar el modelo de gestión iniciado por su hermano Gustavo Valdés, al que definió como “un camino de modernización, transparencia y apertura al diálogo”.

Gustavo Valdés: entre la victoria y la advertencia

El gobernador saliente, que fue electo como senador provincial, también tomó la palabra en la noche de los comicios. “Fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”, lanzó en su discurso en el búnker de Provincias Unidas.

Al mismo tiempo, Gustavo Valdés pidió “trabajar en el diálogo” y destacó el rol del espacio Provincias Unidas —que agrupa a gobernadores radicales y aliados— en la defensa del federalismo. “Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, fue la frase con la que resumió la estrategia de posicionamiento político del frente que integra.

El respaldo de los gobernadores y la UCR

Al búnker de festejo se acercaron Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros dirigentes de peso de la Unión Cívica Radical. También participaron referentes locales como el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quien integró la fórmula con Juan Pablo Valdés.

Las felicitaciones llegaron desde distintos puntos del país. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, celebró que “los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en la transparencia y la austeridad”.

En tanto, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, habló de un “grito federal que se escucha cada vez más fuerte” y le deseó al nuevo mandatario “una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo”.

Desde Jujuy, Carlos Sadir sostuvo que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción”.

La voz de los partidos nacionales

El resultado también generó repercusiones en las fuerzas nacionales. El presidente de la UCR, Martín Lousteau, felicitó a los correntinos por “el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”.

Por su parte, desde el PRO destacaron que “Corrientes demuestra que con trabajo, convicción y equipo se puede construir una provincia que crece, se integra y lidera”. El partido celebró la ratificación del “camino de desarrollo, modernización y transformación” que inició Gustavo Valdés y que ahora continuará su hermano.

Un escenario con oposiciones debilitadas

Los números finales dejaron al peronismo en una posición de fuerte debilidad. Martín Ascúa, el candidato justicialista, quedó lejos de sus expectativas iniciales y no logró el objetivo de forzar una segunda vuelta que le diera aire para competir contra el aparato radical.

La sorpresa de la elección fue la floja performance de La Libertad Avanza, que en la provincia apenas alcanzó el 8,2% de los votos. El diputado Lisandro Almirón, que buscaba trasladar el empuje nacional de Javier Milei, no logró instalarse como una alternativa competitiva.

En paralelo, el exgobernador Ricardo Colombi, que en su momento fue el líder indiscutido del radicalismo correntino, quedó relegado a un tercer lugar con poco más del 17%. Su magro resultado confirmó el recambio interno dentro del oficialismo y consolidó el liderazgo de los hermanos Valdés.

Provincias Unidas, un espacio con proyección nacional

El frente Provincias Unidas no solo celebró la victoria en Corrientes como un triunfo provincial. También la interpretó como un mensaje político hacia el resto del país. “Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y defiende el interior del país”, fue el comunicado compartido por el espacio en redes sociales.

El mensaje “Chau a los extremos” apuntó directamente a la polarización política que atraviesa la Argentina. La estrategia de posicionarse en un “camino de centro” aparece como un intento de proyectar al radicalismo y sus aliados como una alternativa moderada frente al oficialismo nacional y a los libertarios.

La campaña y el futuro inmediato

El propio Gustavo Valdés no dudó en señalar que esta fue una de las campañas más tensas de los últimos años en Corrientes. “Se intentó ensuciar con operaciones y ataques personales, pero los correntinos respondieron en las urnas”, aseguró.

De ahora en adelante, el desafío de Juan Pablo Valdés será sostener la unidad interna en su frente y consolidar un programa de gestión que mantenga los ejes de transparencia, austeridad y modernización, al tiempo que se proyecta hacia la escena nacional como referente de un bloque federal de gobernadores.