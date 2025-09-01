El Gobierno relativiza la derrota en Corrientes, espera un revés "digno" en Buenos Aires y sueña con ganar octubre

Milei cierra la campaña bonaerense en Moreno

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA

En Casa Rosada confirmaron a A24.com que Milei cerrará el próximo miércoles 3 de septiembre la campaña electoral de La Libertad Avanza junto a sus candidatos provinciales, con un acto en el Club Atlético Villa Ángela, en Moreno.

De esta manera el presidente se volverá a poner al frente de la campaña electoral, en medio de un clima de fuerte tensión política, luego de denunciar un “atentado” contra la caravana proselitista que encabezó la semana pasada en Lomas de Zamora, y de haber presentado este lunes una denuncia penal contra los periodistas que difundieron los audios de Karina Milei y de Diego Spagnuolo. En las grabaciones, la hermana del presidente y secretaria de Presidencia, quedó involucrada con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El mismo miércoles a la noche, alrededor de las 23, Milei tiene previsto partir rumbo a EE. UU. para mantener reuniones con financistas en la ciudad de Los Angeles, el jueves y en Las Vegas, el viernes con empresarios hoteleros, en busca de “inversores”.

Fatima Flores anuncia la asistencia de Javier Milei a su show en Las Vegas. Foto IG

De paso, aunque no fue confirmado oficialmente por la Casa Rosada, el presidente asistiría al show que protagoniza su exnovia, Fátima Flores, quien anunció por redes sociales la presencia del mandatario en el Hotel Sahara, en la misma ciudad de Las Vegas.

Sin una reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en agenda, Milei regresará el sábado del viaje al país norteamericano para esperar el resultado electoral, en la que considera la madre de todas las batallas contra el kirchnerismo: la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1962545953195302954&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS

VIVA LA LIBERTAD CARAJO! https://t.co/1Ew7qbJ56p — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2025

En torno al 11 y el 14 de septiembre Milei volverá a salir de gira, esta vez para efectuar su cuarta visita a España, con participación en el congreso político “Patriots”, organizado por el partido VOX de Santiago Abascal en el Palacio de Vistalegre, donde será uno de los oradores principales. También tendrá reuniones con empresarios locales .

Entre el 23 y 24 de septiembre, el presidente volverá a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Tras la derrota en Corrientes, sigue la interna silenciosa en La Libertad Avanza

En Balcarce 50 abren el paraguas por el impacto que podrían tener el escándalo de los audios de las supuestas coimas en la ANDIS que vinculan a la hermana del presidente, situación que hizo que en los últimos días se bajara de todos los actos proselitistas.

Mientras semanas atrás el propio Milei vaticinaba un amplio triunfo ante el kirchenrismo, ahora admiten que este domingo LLA tendrá una “derrota digna” en territorio hostil controlado por el peronismo: “estamos abajo entre 5 y 8 puntos”, reconocen cerca de Milei.

Cerca de Milei intentaron bajar el tono a la fuerte interna desatada entre las dos alas políticas del gobierno:

Desde el karinismo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salieron a defender la estrategia de los armadores territoriales de LLA a nivel nacional, Martín y Lule Menem, aduciendo que “no importa el resultado de la provincia de Corrientes ni tampoco la del próximo domingo en Buenos Aires", porque “lo más importante es mirar el resultado de octubre”, fecha en la que gobierno espera multiplicar el número de bancas en Diputados y el Senado nacional.

Para evitar más tensión a la campaña en LLA dieron de baja un acto masivo con fiscales bonaerenses y solo los candidatos a legisladores bonaerenses continuaron las recorridas en las distintas secciones electorales.

Karina no fue el sábado a los actos de campaña de LLA en Azul y Olavarría y también suspendió el domingo su viaje a Corrientes para esperar los resultados de los comicios junto con el candidato a gobernador, Lisandro Almirón, que quedó rezagado en el cuarto lugar detrás de las dos vertientes del radicalismo provincial y del peronismo.

Desde el sector interno que encabeza el asesor Santiago Caputo -jefe político de la SIDE- guardaron este lunes un hermético silencio, para evitar quedar enredado en la crisis política desatada en el gobierno por las denuncias por las escuchas ilegales en la propia Casa Rosada y los hechos de violencia en los últimos actos de campaña.

Caputo mantenía, sin embargo, una fuerte distancia con el armador político de Karina Milei en las provincias, Lule Menem, y solo se comunican a través de intermediarios, como es el apoderado nacional de LLA, Santiago Viola.

El asesor estrella de Milei aconsejaba negociar listas con gobernadores para mostrar a LLA en el podio ganador como impulso para las elecciones de octubre, mientras que Karina Milei y Lule Menem decidieron la estrategia de ir solos con candidatos puros, como la que les dio el triunfo sobre el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, con la lista que encabezó el vocero Manuel Adorni.

Karina Milei, Martin Menem y el candidato de La Libertad Avanza a gobernador de Corrientes, el diputado Lisandro Almirón. Foto LLA Cierre de Campaña.

En Corrientes, Santiago Caputo negoció durante meses una posible alianza con el actual senador peronista antikirchnerista, Camau Espínola y con el gobernador radical, Gustavo Valdés, pero según explican en el entorno de Karina y Lule Menem no hubo alianza porque consideraron “inadmisibles la propuesta de Valdés de llevar a su hermano como candidato a gobernador”.

“El acuerdo con Valdés se cayó porque era inaceptable lo que proponía y preferimos ir con candidatos propios porque suma instalar nuestro propio espacio en cada provincia”, señaló a A24.com una fuente que oficia de intermediaria entre las dos alas políticas del Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1962359272957718849&partner=&hide_thread=false GRACIAS CORRIENTES. Viva la libertad carajo!!! pic.twitter.com/DoUAmwJcit — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 1, 2025

Caputo se concentraba este lunes en diseñar la estrategia judicial del gobierno en la causa por el escándalo de la filtración de audios de las supuestas coimas de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis y los de Karina Milei en Casa Rosada, algo que preocupa al gobierno por lo cual decidió presentar una denuncia penal.

KArina Milei, Manuel ADorni, Martín Menem, Pilar Ramírez y Sebastián Pareja, los referentes de LLA a nivel nacional, en CABA y provincia de Buenos Aires, cerraron el año con un acto interjurisdiccional en CABA. Foto LLA..jpeg

Hasta ahora, en lo que van de elecciones provinciales desdobladas, La Libertad Avanza con la estrategia de Karina Milei, ganó solo 2 de 9 elecciones, una con alianza y otra solo.

El peor resultado para LLA fue el de Corrientes. En Jujuy el partido de Milei se ubicó en segundo lugar, en Santa Cruz segundo, en Chaco ganó en alianza con el gobernador radical, en San Luis no presentó candidatos, en Misiones salió segundo, en Santa Fe tercero, en Formosa tercero y en Corrientes cuarto.

El próximo domingo será el último examen provincial en el principal bastión del kirchnerismo donde una derrota por pocos puntos, como esperan en el Triángulo de Hierro de Milei, representaría una especie de empate técnico para soñar con un eventual triunfo en las elecciones nacionales de octubre.