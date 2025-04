Elecciones: el Gobierno descarta una alianza con el PRO en Provincia y pone una condición para tejer acuerdos

Según dejaron trascender en el entorno del Presidente, ante la pregunta de A24.com, Milei ya decidió que apoya una alianza con dirigentes, pero no a niveles partidarios.

Esa estrategia quedó reflejada en las fotos del encuentro que Milei y su hermana Karina mantuvieron semanas atrás con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el diputado y Diego Santilli. La primera vez en Casa Rosada, y la segunda, en la Cámara de Diputados.

La pelea de fondo, reconocen en ambos partidos, es entre la postura de Macri, que busca unificar las listas de ambos partidos, en igualdad de condiciones, y la de LLA, que pretende esmerilar la capacidad electoral del PRO como partido para quedarse con sus dirigentes más taquilleros electoralmente, y sumarlos al sello partidario.

Según reconocen desde el PRO, Ritondo mantiene por ahora un alineamiento partidario y no será candidato en las próximas elecciones porque no tiene que renovar mandato. Sin embargo, en el mismo partido amarillo, hay otros que dudan sobre la decisión que tomará Santilli, quien visita asiduamente la Casa Rosada y, en cambio, llamativamente, no participó de la presentación de candidatos del PRO semanas atrás de cara a las elecciones porteñas. Según justificaron en su entorno, "se le apagó el teléfono y estaba inubicable".

Según pudo saber este medio, desde la Casa Rosada le ofrecieron a Ritondo que "proponga 2 o 3 nombres para integrar en las futuras listas de LLA en la provincia de Buenos Aires", algo que deberá consultar con el partido amarillo a nivel nacional. Por esto, no se descarta que en caso de no llegar a un acuerdo entre partidos, el PRO sufra desprendimientos de dirigentes en el distrito donde ambas fuerzas buscarán enfrentar al kirchnerismo.

Hoy, el escenario no está cerrado, como el martes admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del ala más dialoguista del Gobierno. Francos ratificó que buscan una alianza con el PRO por haber sido el bloque que más colaboró con el Gobierno en todas las leyes que presentó Milei en los dos años de gobierno.

Pero la campaña del oficialista Manuel Adorni, que dijo que "el PRO quedó obsoleto y es parte del pasado" y apunta a desgastar la gestión de Jorge y de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, puede hacer caer cualquier alternativa de alianza, según admitieron a A24.com desde ambos sectores.

Milei lanza a LLA bonaerense con un acto en La Plata

milei vuelve a parque lezama.jpg Milei se presentará el próximo 22 de abril en La Plata (Foto: archivo).

En ese clima de tensión política con sus principales aliados, el presidente Javier Milei confirmó su asistencia al acto del Congreso de La Libertad Avanza convocado para el próximo 22 de abril en La Plata. Allí, junto a Karina Milei y el armador político del oficialismo, Sebastián Pareja, presentarán la propuesta del gobierno nacional para enfrentar al kirchnerismo en su principal bastión electoral.

Desde la Casa Rosada insisten en sostener al diputado José Luis Espert como posible cabeza de lista de LLA, pero descartan de plano ceder el sello propio a una alianza con el PRO bonaerense.

En ese marco, el resultado electoral de las legislativas de CABA marcarán el escenario definitivo de lo que sucederá, si LLA y el PRO asisten juntos o separados a las elecciones bonaerenses.

milei adorni.png Manuel Adorni, candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (Foto: archivo).

En el PRO especulan con una ruptura total en provincia de Buenos Aires e ir con listas separadas si el enfrentamiento que impulsa la campaña de Adorni en la Ciudad deriva en una derrota de ambos partidos el 18 de mayo y en un triunfo del candidato del kirchnerismo en la Ciudad, Leandro Santoro.

Ambos sectores admiten que si van separados en provincia de Buenos Aires, volverá a triunfar el kirchnerismo.

Francos habla de acuerdo electoral con el PRO, pero cerca de Milei lo ven lejos

Francos intentó en las últimas horas bajar el clima de enfrentamiento entre La Libertad Avanza y el macrismo, y ratificó que desde el Gobierno bsucan "un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires", aunque admitió las diferencias con las formas que plantea el expresidente Macri, que pondrían límites a la definición de candidatos. Respecto de este último punto, Milei quiere reservarle a su hermana Karina la tarea del armado de listas.

"Puede ser que el presidente Macri no me escuche, pero ya hace tiempo que lo vengo diciendo. Sería ridículo pensar que quienes pensamos más o menos parecido, con alguna diferencia por ahí, no intentemos buscar un acuerdo", dijo Francos.

El jefe de gabinete, no obstante, reconoció que "hay diferencias con Jorge Macri por su visión de la política de la Ciudad. Entonces, seguramente Manuel Adorni va a salir con una propuesta que va a diferir de la de Jorge Macri. Es un tema de la Ciudad". Pero aclaró que "en el tema nacional tenemos los mismos objetivos".

En el macrismo analizan que el escenario se va a definir de acuerdo al resultado de las elecciones legislativas del 18 de mayo en CABA: "No es la misma negociación entre el PRO y LLA si en CABA gana el kirchnerismo, segundo sale el PRO y tercero LLA, a que si gana el PRO, el kirchenrismo sale segundo y LLA queda tercero".