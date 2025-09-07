En vivo Radio La Red
Política
Provincia de Buenos Aires
Elecciones
Expectativa

Elecciones en provincia de Buenos Aires: uno por uno, estos son los búnkers de cada partido

Tras el cierre de los comicios, las distintas fuerzas esperarán los resultados en sus respectivos espacios. Según la Junta Electoral bonaerense, los primeros resultados serán a las 21.

Uno por uno

Uno por uno, estos son los búnkers de cada partido. 

Finalizadas las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires, la mirada está puesta en los lugares en donde cada partido espera los resultados. Con esta votación, la mitad del parlamento provincial quedará conformada por nuevos representantes. En este marco, las distintas fuerzas confirmaron los búnkers donde aguadarán el escrutinio.

La Legislatura está integrada por 92 miembros, de los cuales 46 terminan su mandato a fin de año y deberán competir para conservar su lugar. En paralelo, en los 135 distritos de la provincia se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

En ese contexto, los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) seguirán los resultados desde el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de La Plata.

El salón de Gonnet se convertirá en un punto de encuentro para los candidatos de toda la provincia, para recibir los resultados de manera coordinada. Los dirigentes anticipan que la elección será voto a voto, con posibilidades de triunfo en varias secciones, aunque no necesariamente en el global provincial.

El sal&oacute;n Vonharv ser&aacute; el b&uacute;nker donde La Libertad Avanza espera celebrar una victoria hist&oacute;rica contra el peronismo.&nbsp;

El salón Vonharv será el búnker donde La Libertad Avanza espera celebrar una victoria histórica contra el peronismo.

Fuerza Patria

El oficialismo bonaerense confirmó que su búnker será en el Hotel Gran Brizo de La Plata - ubicado en Av. 51 715 - y ante la espera de los resultados, de manera cauta, se preparan los detalles de los festejos que tiene planificado el peronismo.

Además, también advirtieron que habrá un centro de recepción de datos en todas las secciones. Por su parte, el diputado Máximo Kirchner esperará los resultados en San José 1111, acompañado por su madre, la exmandataria Cristina Kirchner.

Origami Eventos ser&aacute; la sede del Somos Buenos Aires, a la espera de los resultados.&nbsp;

Origami Eventos será la sede del Somos Buenos Aires, a la espera de los resultados.

Somos Buenos Aires

Los equipos y referentes de Somos Buenos Aires recibirán los resultados de la elección en el Comité Provincia de calle 51 entre 8 y 9. Sin embargo, los referentes platenses encabezados por Pablo Nicoletti (candidato a diputado provincial) y Leandro Bazze (candidato a concejal) seguirán la jornada en un local propio, en diagonal 74 entre 10 y 48.

El espacio también contará con un centro de cómputos paralelo en Costanera Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

FIT-U

Por último, los candidatos del FIT-U esperarán los resultados en Strauss Salón, en la calle 25 de Mayo 56, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Se espera que los aspirantes a legisladores provinciales a partir de las 18.

