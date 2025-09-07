Elecciones en provincia de Buenos Aires: uno por uno, estos son los búnkers de cada partido

image (24) El salón Vonharv será el búnker donde La Libertad Avanza espera celebrar una victoria histórica contra el peronismo.

Fuerza Patria

El oficialismo bonaerense confirmó que su búnker será en el Hotel Gran Brizo de La Plata - ubicado en Av. 51 715 - y ante la espera de los resultados, de manera cauta, se preparan los detalles de los festejos que tiene planificado el peronismo.

Además, también advirtieron que habrá un centro de recepción de datos en todas las secciones. Por su parte, el diputado Máximo Kirchner esperará los resultados en San José 1111, acompañado por su madre, la exmandataria Cristina Kirchner.

somos-bunker Origami Eventos será la sede del Somos Buenos Aires, a la espera de los resultados.

Somos Buenos Aires

Los equipos y referentes de Somos Buenos Aires recibirán los resultados de la elección en el Comité Provincia de calle 51 entre 8 y 9. Sin embargo, los referentes platenses encabezados por Pablo Nicoletti (candidato a diputado provincial) y Leandro Bazze (candidato a concejal) seguirán la jornada en un local propio, en diagonal 74 entre 10 y 48.

El espacio también contará con un centro de cómputos paralelo en Costanera Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

FIT-U

Por último, los candidatos del FIT-U esperarán los resultados en Strauss Salón, en la calle 25 de Mayo 56, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Se espera que los aspirantes a legisladores provinciales a partir de las 18.