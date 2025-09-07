Cánticos, banderas y clima de felicidad frente al departamento de Cristina Kirchner

Se esperaba que Máximo Kirchner recibiera allí los primeros datos junto a su madre, reforzando la centralidad de la figura de Cristina en el dispositivo político del peronismo bonaerense.

El clima de la concentración no estuvo exento de referencias a la condena que impidió la candidatura de Cristina Kirchner en 2025. En junio, la exjefa de Estado había anunciado su intención de competir en la Tercera Sección Electoral. Sin embargo, la confirmación judicial de la condena en la causa Vialidad frustró esa posibilidad. Esa decisión judicial fue denunciada como una "proscripción" desde el entorno kirchnerista.

Los mensajes en redes sociales para Cristina

Mientras tanto, en las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de apoyo a Cristina Kirchner. "Imagínense esta elección con @CFKArgentina candidata", escribió la diputada santafesina Florencia Carignano. Y agregó: "Al que todavía le quedaba alguna duda, espero que entienda de una vez por todas por qué la metieron presa".

Esas publicaciones reflejaban el sentir de la militancia, que interpretó la ausencia de Cristina en la boleta como una consecuencia directa de la condena judicial.

Una vigilia con fuerte carga simbólica

El hecho de que la militancia eligiera concentrarse frente al lugar donde Cristina Kirchner cumple condena le dio un matiz particular a la jornada. No se trató solo de esperar resultados, sino de convertir la vereda en un espacio de resistencia simbólica.

Allí, banderas con el rostro de Néstor Kirchner y pancartas con consignas de lealtad reforzaban la idea de que, aun sin poder ser candidata, la expresidenta sigue siendo el eje del movimiento kirchnerista.