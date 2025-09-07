En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Elecciones 2025
ELECCIONES 2025

Cánticos, banderas y clima de felicidad frente al departamento de Cristina Kirchner

La concentración frente al departamento donde está presa Cristina Kirchner marcó el pulso de la jornada electoral bonaerense. La expresidenta salió a festejar el resultado.

La militancia acompañó a Cristina Kirchner frente a su departamento: cánticos

La militancia acompañó a Cristina Kirchner frente a su departamento: cánticos, banderas y clima de felicidad (Foto: archivo).

La zona cercana al departamento donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria se transformó en uno de los sitios más significativos en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Desde antes del cierre de las urnas, cientos de militantes comenzaron a reunirse en San José 1111, en el barrio de Constitución, el domicilio de la exmandataria.

Leé también Elecciones en provincia de Buenos Aires: uno por uno, estos son los búnkers de cada partido
Uno por uno, estos son los búnkers de cada partido. 

Aunque todavía no había un solo resultado oficial, la esquina porteña se colmó de cánticos, banderas y rostros de felicidad, bajo la presunción de que el peronismo se había impuesto en las elecciones legislativas bonaerenses.

La concentración comenzó en un ambiente de tensa calma. Con el correr de las horas, la espera se volvió optimista y los militantes comenzaron a festejar anticipadamente. Bombos, banderas y cánticos acompañaron los primeros números que se filtraban desde los municipios del conurbano.

Embed

La convocatoria de La Cámpora y el Instituto Patria

El llamado no surgió de manera espontánea. Días antes, La Cámpora y el Instituto Patria habían impulsado la convocatoria para reunir a la militancia frente al domicilio de Cristina Kirchner en la noche de los comicios. La consigna era clara: acompañar a la expresidenta y convertir su departamento en un segundo búnker de celebración, paralelo al que se montó en La Plata bajo la conducción de Axel Kicillof.

Se esperaba que Máximo Kirchner recibiera allí los primeros datos junto a su madre, reforzando la centralidad de la figura de Cristina en el dispositivo político del peronismo bonaerense.

Embed

El clima de la concentración no estuvo exento de referencias a la condena que impidió la candidatura de Cristina Kirchner en 2025. En junio, la exjefa de Estado había anunciado su intención de competir en la Tercera Sección Electoral. Sin embargo, la confirmación judicial de la condena en la causa Vialidad frustró esa posibilidad. Esa decisión judicial fue denunciada como una "proscripción" desde el entorno kirchnerista.

Los mensajes en redes sociales para Cristina

Mientras tanto, en las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de apoyo a Cristina Kirchner. "Imagínense esta elección con @CFKArgentina candidata", escribió la diputada santafesina Florencia Carignano. Y agregó: "Al que todavía le quedaba alguna duda, espero que entienda de una vez por todas por qué la metieron presa".

Esas publicaciones reflejaban el sentir de la militancia, que interpretó la ausencia de Cristina en la boleta como una consecuencia directa de la condena judicial.

Embed

Una vigilia con fuerte carga simbólica

El hecho de que la militancia eligiera concentrarse frente al lugar donde Cristina Kirchner cumple condena le dio un matiz particular a la jornada. No se trató solo de esperar resultados, sino de convertir la vereda en un espacio de resistencia simbólica.

Allí, banderas con el rostro de Néstor Kirchner y pancartas con consignas de lealtad reforzaban la idea de que, aun sin poder ser candidata, la expresidenta sigue siendo el eje del movimiento kirchnerista.

Militancia esperando por Cristina

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristina Fernández de Kirchner Elecciones 2025 Provincia de Buenos Aires
Notas relacionadas
Elecciones en la provincia de Buenos Aires: la participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional
El peronismo confirmó la ventaja en las elecciones: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"
El mensaje de Cristina a Milei después de la victoria: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar