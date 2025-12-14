En vivo Radio La Red
Política
Islas Malvinas
CONFLICTO HISTORICO

Elecciones de Malvinas: Quién es Lewis Clifton y por qué su triunfo reavivó el conflicto con la Argentina

El candidato más votado en las elecciones locales representa al sector que está más interesado en las explotaciones de petróleo. Cómo puede impactar el resultado en la relación bilateral y qué dijo la Cancillería argentina.

Facundo Pastor
Facundo Pastor
Elecciones de Malvinas: Quién es Lewis Clifton y por qué su triunfo reavivó el conflicto con la Argentina

La explotación petrolera en el Atlántico Sur volvió a ocupar el centro de la escena política y diplomática. En coincidencia con la reciente autorización del Reino Unido para avanzar con proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, las elecciones locales del archipiélago reflejaron un fuerte respaldo a los sectores que impulsan el desarrollo petrolero, un hecho que reavivó la histórica disputa de soberanía con la Argentina.

Leé también El Gobierno rechazó la explotación de petróleo en las Islas Malvinas y reafirmó su reclamo de soberanía
el gobierno rechazo la explotacion de petroleo en las islas malvinas y reafirmo su reclamo de soberania

El triunfo electoral de Lewis Clifton, empresario vinculado a la industria de los hidrocarburos y la pesca, fue interpretado como una señal clara del respaldo de la población isleña a la explotación petrolera como motor de crecimiento económico. El resultado consolidó la idea de que el petróleo dejó de ser una promesa a largo plazo para convertirse en un eje central de la política local.

El eje del debate es el yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros al norte de las islas. El Reino Unido autorizó formalmente a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum a avanzar con el desarrollo del proyecto, que contempla el inicio de la producción a partir de 2028 y un volumen estimado de hasta 55.000 barriles diarios.

Tras años de exploración y negociaciones técnicas, las empresas anunciaron la decisión final de inversión luego de alcanzar acuerdos fiscales y regulatorios con el gobierno isleño. Para los defensores del proyecto, se trata de una oportunidad histórica para diversificar una economía hasta ahora dependiente casi exclusivamente de la pesca y la ganadería ovina.

La respuesta de la Argentina fue inmediata. La Cancillería calificó la autorización británica como “ilegal e ilegítima”, al considerar que se trata de actividades realizadas en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país.

Según pudo saber A24.com, desde el Gobierno señalaron que la explotación de recursos naturales sin consentimiento argentino viola resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a ambas partes a abstenerse de tomar decisiones unilaterales.

Vale destacar que también hubo pronunciamientos desde Tierra del Fuego, donde las autoridades provinciales reclamaron una intervención más activa del Estado nacional para frenar el avance de los proyectos petroleros y proteger los derechos soberanos argentinos.

Más allá del plano internacional, el desarrollo petrolero también divide a la sociedad isleña. Mientras un sector destaca los beneficios económicos, la creación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura, otros advierten sobre posibles impactos ambientales, presión sobre los servicios públicos y cambios profundos en la dinámica social de una comunidad pequeña.

Con una participación electoral cercana al 85%, los comicios dejaron en claro que la cuestión petrolera ya no es marginal, sino un factor decisivo en la definición política del archipiélago.

La autorización para explotar hidrocarburos en Malvinas vuelve a tensar una relación marcada por décadas de conflicto entre la Argentina y el Reino Unido. A más de 40 años de la guerra de 1982, la disputa por la soberanía suma ahora un componente económico de alto impacto, que promete mantener el tema en el centro de la agenda política y diplomática del Atlántico Sur.

Facundo Pastor
Por Facundo Pastor
Islas Malvinas
