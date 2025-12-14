La primera salida nocturna de Rocío Marengo a días del nacimiento de Isidro: el video

Embed

La evolución del bebé desde su nacimiento viene siendo muy buena. Hace algunos días, la mediática había contado que incluso pudieron trasladarlo a otra sala.

"¡Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja! Las amo, amigas. Gracias por estar", había anunciado Marengo, con felicidad.

Isidro Fort Marengo en noenatología

Cómo fue el nacimiento prematuro del hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo contó la semana pasada en el programa de Moria Casán cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo, Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort.

El bebé se encuentra en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi porque nació prematuro. Rocío habló con María Fernanda Callejón, describió la cesárea de urgencia que le realizaron y dio detalles de la salud del bebito.

“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,80 kilos”, adelantó la panelista de La Mañana con Moria (El Trece). Luego puso al aire un audio con la palabra de Marengo.

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”. “Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.

Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.