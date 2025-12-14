En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Ataque
Repudio

El mensaje de Javier Milei tras el ataque terrorista en Australia: "Horror"

El Presidente publicó un mensaje en redes sociales luego del atentado ocurrido durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia.

El mensaje de Javier Milei tras el ataque terrorista en Australia: "Horror"

El presidente Javier Milei envió este domingo un mensaje de apoyo a la comunidad judía tras el ataque terrorista ocurrido en Australia, en las inmediaciones de una celebración por el inicio de la festividad de Janucá. El mandatario se expresó a través de su cuenta oficial de X, donde calificó el hecho como un acto de “horror”.

“HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCÁ. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ¡ÁNIMO!”, escribió el jefe de Estado.

El tiroteo ocurrió este domingo en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, a pocos metros de un evento en el que se celebraba Janucá, una de las festividades más tradicionales del calendario judío. Se trata de uno de los balnearios más populares del país y uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

Según el balance preliminar informado por las autoridades, el ataque dejó al menos 11 personas muertas y 29 heridas. El hecho generó conmoción internacional y múltiples expresiones de repudio por parte de líderes políticos y referentes de distintas comunidades.

Las fuerzas de seguridad australianas continúan investigando el episodio para esclarecer las circunstancias del atentado y confirmar el número definitivo de víctimas.

Así fue el heroico acto del civil que desarmó a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo este domingo en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, se destacó la acción heroica de un civil que logró desarmar a uno de los agresores, quien disparaba con un arma larga contra los asistentes al evento.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa cómo el hombre se acerca por detrás al atacante, sin ser advertido, y lo inmoviliza con un movimiento rápido. De esa manera consigue quitarle el arma y, segundos después, apuntarle con el mismo rifle con el que hasta hacía instantes el agresor había efectuado disparos.

Según se aprecia en las imágenes, el civil no tendría experiencia en el manejo de armas. Tras reducir al terrorista, levanta una de sus manos en señal de alerta para llamar a la Policía, mientras el atacante -vestido con camisa negra y pantalón blanco- se aleja del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el medio local The Australian, el segundo agresor se encontraba a pocos metros, ubicado sobre un puente peatonal que cruza un estacionamiento cercano. Cuando el primer tirador logró escapar y se unió a su cómplice, efectivos policiales intervinieron y les dispararon una serie de proyectiles.

Como resultado del operativo, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad y fue finalmente detenido en el puente peatonal.

Un testigo presencial, identificado como Vlad, relató al mismo medio que durante el ataque se escucharon “más de 50 disparos” en un lapso de aproximadamente cinco minutos. Además, señaló que había “decenas de cuerpos” a su alrededor, lo que dificultó en un primer momento la confirmación oficial del número exacto de víctimas fatales.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer la secuencia completa del ataque y confirmar el balance definitivo de muertos y heridos.

