El mensaje de Javier Milei tras el ataque terrorista en Australia: "Horror"

Las fuerzas de seguridad australianas continúan investigando el episodio para esclarecer las circunstancias del atentado y confirmar el número definitivo de víctimas.

Así fue el heroico acto del civil que desarmó a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo este domingo en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, se destacó la acción heroica de un civil que logró desarmar a uno de los agresores, quien disparaba con un arma larga contra los asistentes al evento.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa cómo el hombre se acerca por detrás al atacante, sin ser advertido, y lo inmoviliza con un movimiento rápido. De esa manera consigue quitarle el arma y, segundos después, apuntarle con el mismo rifle con el que hasta hacía instantes el agresor había efectuado disparos.

Según se aprecia en las imágenes, el civil no tendría experiencia en el manejo de armas. Tras reducir al terrorista, levanta una de sus manos en señal de alerta para llamar a la Policía, mientras el atacante -vestido con camisa negra y pantalón blanco- se aleja del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el medio local The Australian, el segundo agresor se encontraba a pocos metros, ubicado sobre un puente peatonal que cruza un estacionamiento cercano. Cuando el primer tirador logró escapar y se unió a su cómplice, efectivos policiales intervinieron y les dispararon una serie de proyectiles.

Como resultado del operativo, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad y fue finalmente detenido en el puente peatonal.

Un testigo presencial, identificado como Vlad, relató al mismo medio que durante el ataque se escucharon “más de 50 disparos” en un lapso de aproximadamente cinco minutos. Además, señaló que había “decenas de cuerpos” a su alrededor, lo que dificultó en un primer momento la confirmación oficial del número exacto de víctimas fatales.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer la secuencia completa del ataque y confirmar el balance definitivo de muertos y heridos.