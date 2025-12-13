La Embajada del Japón firmó un convenio para donar equipamiento médico a la provincia de Santa Cruz
La donación se realizó en el marco del programa de cooperación APC, Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana. El objetivo es brindar cooperación al desarrollo socioeconómico.
El nuevo embajador del Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka,inició formalmente su misión diplomática en el país con la firma de un convenio de cooperación que permitirá la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad para la provincia de Santa Cruz, destinado a mejorar la atención odontológica en la zona norte del distrito.
La gestión fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Embajada del Japón, la senadora nacional Natalia Gadano,el Club de Leones de Caleta Olivia, institución encargada de canalizar la donación, y el municipio de Caleta Olivia, donde se instalará el equipamiento.
La donación se concretó en el marco del programa APC (Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana) que impulsa el gobierno japonés a través de su embajada en la Argentina. Este programa está orientado a organizaciones sin fines de lucro y busca promover el desarrollo socioeconómico a nivel comunitario, especialmente en áreas sensibles como la salud.
En este caso, Caleta Olivia recibirá un ortopantomógrafo panorámico, un equipo de imágenes odontológicas 2D y 3D, junto con un sillón odontológico, herramientas fundamentales para el diagnóstico y tratamiento bucal. El equipamiento beneficiará de manera directa a más de 75 mil personas de las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Cañadón Seco, Fitz Roy, Jaramillo y Lago Posadas.
Agradecimientos y compromiso bilateral
Durante el acto de firma, la senadora Natalia Gadano expresó su reconocimiento a la cooperación japonesa. “En nombre de la provincia de Santa Cruz, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Embajada de Japón. Este gesto solidario fortalece nuestro sistema de salud y, sobre todo, cuida lo más importante: la vida y el bienestar de nuestra gente”, afirmó. Además, destacó a Japón como “un ejemplo de aprendizaje y fortaleza”.
Por su parte, el embajador Hoshino Yoshitaka subrayó el compromiso de su país con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. “Desde la Embajada de Japón damos asistencia comunitaria a las municipalidades o gobiernos locales. Tenemos un lema de cooperación que dice: no dejar a nadie atrás. Con esa bandera continuamos apoyando a la Argentina”, señaló.
El rol del Club de Leones y el impacto regional
La presidenta del Club de Leones de Caleta Olivia, Elena Brevi, agradeció la confianza depositada en la institución para la administración de los fondos. “Con gran honra continuamos ampliando nuestro alcance y fortaleciendo nuestra capacidad de servicio hacia la comunidad”, sostuvo.
Actualmente, en la zona norte de Santa Cruz no existen equipos de radiografía panorámica odontológica en el sistema público, lo que obliga a los pacientes a viajar a Río Gallegos, Chubut o a recurrir a estudios privados. Con la incorporación de este equipamiento, se reducirán los traslados, se acelerarán los diagnósticos y se optimizará el uso de los recursos de la salud pública.
Autoridades presentes en la firma
Del acto participaron también el segundo secretario de la Embajada del Japón, Yamaji Takuya; la ministra de Salud de Santa Cruz, María Lorena Ross; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Municipal, Andrea Bayón; y autoridades del Club de Leones local, entre ellas Liliana Pirosanto y Rubén Héctor Amado.
La iniciativa marca el inicio de la gestión del nuevo embajador japonés en la Argentina con un gesto concreto de cooperación sanitaria, que tendrá impacto directo en la calidad de vida de miles de santacruceños.