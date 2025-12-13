La Embajada del Japón firmó un convenio para donar equipamiento médico a la provincia de Santa Cruz. 

Agradecimientos y compromiso bilateral

Durante el acto de firma, la senadora Natalia Gadano expresó su reconocimiento a la cooperación japonesa. “En nombre de la provincia de Santa Cruz, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Embajada de Japón. Este gesto solidario fortalece nuestro sistema de salud y, sobre todo, cuida lo más importante: la vida y el bienestar de nuestra gente”, afirmó. Además, destacó a Japón como “un ejemplo de aprendizaje y fortaleza”.

La donación se realizó en el marco del programa de cooperación APC.

Por su parte, el embajador Hoshino Yoshitaka subrayó el compromiso de su país con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. “Desde la Embajada de Japón damos asistencia comunitaria a las municipalidades o gobiernos locales. Tenemos un lema de cooperación que dice: no dejar a nadie atrás. Con esa bandera continuamos apoyando a la Argentina”, señaló.

El rol del Club de Leones y el impacto regional

La presidenta del Club de Leones de Caleta Olivia, Elena Brevi, agradeció la confianza depositada en la institución para la administración de los fondos. “Con gran honra continuamos ampliando nuestro alcance y fortaleciendo nuestra capacidad de servicio hacia la comunidad”, sostuvo.

Actualmente, en la zona norte de Santa Cruz no existen equipos de radiografía panorámica odontológica en el sistema público, lo que obliga a los pacientes a viajar a Río Gallegos, Chubut o a recurrir a estudios privados. Con la incorporación de este equipamiento, se reducirán los traslados, se acelerarán los diagnósticos y se optimizará el uso de los recursos de la salud pública.

Autoridades presentes en la firma

Del acto participaron también el segundo secretario de la Embajada del Japón, Yamaji Takuya; la ministra de Salud de Santa Cruz, María Lorena Ross; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Municipal, Andrea Bayón; y autoridades del Club de Leones local, entre ellas Liliana Pirosanto y Rubén Héctor Amado.

La iniciativa marca el inicio de la gestión del nuevo embajador japonés en la Argentina con un gesto concreto de cooperación sanitaria, que tendrá impacto directo en la calidad de vida de miles de santacruceños.