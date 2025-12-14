ANSES lo confirmó: qué pasa con la Tarjeta Alimentar en diciembre y cuáles son los montos
La Tarjeta Alimentar se paga automáticamente junto con la AUH según la terminación del DNI. En paralelo, ANSES confirmó el nuevo monto de la asignación y el cronograma de cobros de diciembre.
ANSES lo confirmó: qué pasa con la Tarjeta Alimentar en diciembre y cuáles son los montos
En plena cuenta regresiva hacia las Fiestas y con un cierre de año atravesado por gastos extraordinarios, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en diciembre de 2025. Los montos permanecerán congelados por séptimo mes consecutivo, una decisión que impacta de lleno en millones de familias que dependen de este refuerzo para la compra de alimentos básicos.
La definición llega en un contexto particular: mientras otras prestaciones del sistema previsional y social recibieron actualizaciones por la fórmula de movilidad, la Prestación Alimentar continúa sin modificaciones desde mediados de 2024. En contraste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sí tuvo un incremento en diciembre, oficializado mediante resolución.
A continuación, el detalle completo de montos vigentes, quiénes cobran, calendario de pagos y cómo queda el ingreso combinado de AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre, explicado punto por punto.
Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran en diciembre 2025
La Tarjeta Alimentar -también denominada Prestación Alimentar' es un beneficio destinado exclusivamente a la compra de alimentos. No permite la extracción de efectivo y se deposita de manera automática junto con el pago mensual de la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), según corresponda.
En diciembre 2025, el beneficio alcanza a:
Familias con hijos de hasta 17 años que cobran AUH
Personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo que perciben AUE
Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC)
Un dato clave es que no requiere trámite: ANSES asigna la Tarjeta Alimentar de forma automática al verificar que el grupo familiar cumple con los requisitos. Solo puede perderse si el hijo supera la edad límite, si el beneficiario queda excluido por ingresos o si existen inconsistencias en los datos familiares.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025
ANSES ratificó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios durante diciembre. Los valores vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo o embarazo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres hijos o más
Estos importes no se actualizan por inflación ni por la fórmula de movilidad, sino únicamente por decisión del Gobierno mediante incrementos extraordinarios, algo que no ocurrió en diciembre.
De esta manera, la Prestación Alimentar acumula más de medio año de congelamiento, incluso en un mes marcado por mayores gastos familiares.
AUH en diciembre 2025: cuánto se cobra este mes
A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH sí recibió un aumento en diciembre, tras la publicación de la Resolución 361/2025. Los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
AUH por hijo: $122.492
Monto que se deposita en diciembre: $97.993,60
Retención del 20%: $24.498,40
AUH por discapacidad: $398.853
Monto que se deposita: $319.082,40
El 20% retenido no se pierde: se paga de forma acumulada en 2026, una vez presentada la Libreta AUH.
AUH + Tarjeta Alimentar: el ingreso que se cobra en diciembre
En diciembre 2025, las familias que cobran AUH reciben un solo depósito que incluye:
El monto mensual de la AUH (con el 20% retenido)
El importe total de la Tarjeta Alimentar
Todo se acredita en la misma fecha, según la terminación del DNI.
Ejemplos de ingresos en diciembre:
Familia con un hijo:
AUH: $97.993
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $150.243
Familia con dos hijos:
AUH: $195.987
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $277.923
Familia con tres hijos:
AUH: $293.981
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $402.043
Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
El calendario oficial de pagos quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminado en 0: 9 de diciembre
DNI terminado en 1: 10 de diciembre
DNI terminado en 2: 11 de diciembre
DNI terminado en 3: 12 de diciembre
DNI terminado en 4: 15 de diciembre
DNI terminado en 5: 16 de diciembre
DNI terminado en 6: 17 de diciembre
DNI terminado en 7: 18 de diciembre
DNI terminado en 8: 19 de diciembre
DNI terminado en 9: 22 de diciembre
No hay un cronograma separado: la Tarjeta Alimentar se paga el mismo día que la AUH, sin depósitos posteriores.