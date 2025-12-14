ANSES lo confirmó: qué pasa con la Tarjeta Alimentar en diciembre y cuáles son los montos

En diciembre 2025, el beneficio alcanza a:

Familias con hijos de hasta 17 años que cobran AUH

Personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo que perciben AUE

Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC)

Un dato clave es que no requiere trámite: ANSES asigna la Tarjeta Alimentar de forma automática al verificar que el grupo familiar cumple con los requisitos. Solo puede perderse si el hijo supera la edad límite, si el beneficiario queda excluido por ingresos o si existen inconsistencias en los datos familiares.

Alimentar_AUH

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

ANSES ratificó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios durante diciembre. Los valores vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo o embarazo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Estos importes no se actualizan por inflación ni por la fórmula de movilidad, sino únicamente por decisión del Gobierno mediante incrementos extraordinarios, algo que no ocurrió en diciembre.

De esta manera, la Prestación Alimentar acumula más de medio año de congelamiento, incluso en un mes marcado por mayores gastos familiares.

AUH en diciembre 2025: cuánto se cobra este mes

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH sí recibió un aumento en diciembre, tras la publicación de la Resolución 361/2025. Los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $122.492 Monto que se deposita en diciembre: $97.993,60 Retención del 20%: $24.498,40

AUH por discapacidad: $398.853 Monto que se deposita: $319.082,40



El 20% retenido no se pierde: se paga de forma acumulada en 2026, una vez presentada la Libreta AUH.

AUH + Tarjeta Alimentar: el ingreso que se cobra en diciembre

En diciembre 2025, las familias que cobran AUH reciben un solo depósito que incluye:

El monto mensual de la AUH (con el 20% retenido)

El importe total de la Tarjeta Alimentar

Todo se acredita en la misma fecha, según la terminación del DNI.

Ejemplos de ingresos en diciembre:

Familia con un hijo: AUH: $97.993 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $150.243

Familia con dos hijos: AUH: $195.987 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $277.923

Familia con tres hijos: AUH: $293.981 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $402.043



Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El calendario oficial de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 9 de diciembre

DNI terminado en 1: 10 de diciembre

DNI terminado en 2: 11 de diciembre

DNI terminado en 3: 12 de diciembre

DNI terminado en 4: 15 de diciembre

DNI terminado en 5: 16 de diciembre

DNI terminado en 6: 17 de diciembre

DNI terminado en 7: 18 de diciembre

DNI terminado en 8: 19 de diciembre

DNI terminado en 9: 22 de diciembre

No hay un cronograma separado: la Tarjeta Alimentar se paga el mismo día que la AUH, sin depósitos posteriores.