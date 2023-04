Elecciones en Trelew: Quién es y qué propone Emanuel Coliñir, el candidato camporista al que Máximo Kirchner acompañó en el cierre de campaña

Coliñir planteó en su cierre de campaña sus principales propuestas de gestión. En diálogo con A24.com repasó sus prioridades si resulta electo intendente. Habló también de la coalición política que lo acompaña y resaltó el rol de articulación de La Cámpora con otras fuerzas peronistas. "Asumimos la responsabilidad de construir algo muy amplio", dijo.

-Una de las principales propuestas de campaña tiene que ver con la política de vivienda. ¿Qué es lo que están planteando?

-Trelew tiene una crisis habitacional grande y profunda. Hay muchas tomas de tierras. El intendente tomó la decisión de resolver esa demanda de una manera inadecuada: entregar lotes sin servicios, macizos de tierra que ni siquiera están escrituradas. El intendente anterior hizo un acuerdo, la transferencia nunca se materializó y el intendente actual fue entregando lotes a beneficiarios. (Nota de Redacción: es lo que se conoce como el "Loteo Belgrano".

Hay 1000 lotes en esta situación; es mucho para Trelew. Esos adjudicatarios no tienen título de propiedad ni servicios. Ningún estamento puede invertir en tierras privadas para poner servicios. También hay que resolver una situación de tomas de tierras en tierras fiscales nacionales como en el INTA.

Hay una demanda altísima de vivienda y amenazas de tomas de tierra constante. No se genera suelo urbano y los vecinos avanzan. El municipio avanzó sobre privados y no logra resolver el tema. Por eso, vamos a crear la secretaría de Hábitat. Hasta hoy se ocupa la secretaria de Obras Públicas. Tenés todo muy disperso, y queremos resolverlo y ordenarlo.

Tenemos que buscar finanaciamiento para poder ofrecer servicios. Desde mi rol en el Ministerio del Interior logramos que Nación se comprometiera a financiarlo. Pero la intendencia actual no avanzó sobre el proyecto de financiar servicios porque no se podía hacer sobre tierras privadas.

Economía, empleo e inseguridad

-Otra de las propuestas tiene que ver con la locación geográfica de Trelew. Hablaron de construir un "puerto seco". ¿De qué se trata?

-Trelew tiene una locación estratégica. Cualquiera que quiera ir al sur tiene que ir por la ruta 3. Mucha distribución se hace desde acá. 1800 camiones de carga pasan por acá por día. Se genera naturalmente esto en dos estaciones de servicios. Creemos que se puede dotar de mayor escala. Nosotros le decimos "puerto seco". Es una central de carga para darle escala y permitir que se radiquen empresas.

-¿Qué características tendría?

-Sería una gran estación de servicio con alojamiento, galpones de acopios y poder distribuir desde Trelew a las otras localidades. Sería un polo logístico. Tenemos inversores privados que quieren formar parte de esto. Porque en esta escala los privados saben que no pueden crecer más de lo que están creciendo.

Imagen de WhatsApp 2023-04-12 a las 21.50.16.jpg

-¿Qué pasa con el empleo joven en la localidad?

-40% de la población local son jóvenes de menos de 35. Muchos se van a estudiar afuera y no vuelven, porque no encuentran alternativas laborales. La brecha entre 18 y 25 años está extendido hasta los 35 o 40 años. ¿Cómo hacemos para darle solución? Incentivando la contratación de jóvenes a las empresas, a través de incentivos fiscales. La idea es darles una exención impositiva con una bonificación en Ingresos Públicos por un año a comerciantes o cualquier unidad productiva.

Además, vamos a crear una escuela municipal de oficios, generando conexión con sector privado para que los que salgan de esa escuela puedan tener una rápida contratación.

-¿Cuál es la propuesta para revertir la situación de inseguridad actual en la ciudad?

-Trelew es la de mayores cantidad denuncias delictuales en la provincia. Aun no siendo la localidad con mayor densidad poblacional que es Comodoro Rivadavia. La responsabilidad primaria de la seguridad es de la provincia. Pero tenemos que abordar la cuestión de manera preventiva.

Vamos a crear una secretaria de Seguridad Ciudadana. Hoy existe una guardia urbana que sería un cuerpo preventivo de trabajadores que articula con el resto de las fuerzas de seguridad. Pero queremos englobar ahí a la policía ecológica, crear un centro de monitoreo municipal que hoy ya existe, pero que hay que dotar de más de recursos humanos. Y tener un Foro de Seguridad ciudadana con participación de presidentes vecinales y de las distintas fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales que hay en la ciudad.

-¿Tienen fondos para llevar adelante todas estas propuestas?

-No tenemos problemas presupuestarios en Trelew. El presupuesto es de 17 mil millones de pesos. Hay que hacer una reforma fiscal y tributaria. Hay una zona norte con altísimos índices de necesidades básicas insatisfechas y una zona sur que tiene todo. El presupuesto te da oxígeno para hacer obra pública para generar equilibrio.

Trelew es la localidad de más altos índices de pobreza (41%) de la provincia. Vamos a necesitar gran articulación con Nación y Provincia. Nosotros asumimos el compromiso de dialogar con la provincia y con la Nación.

El cierre con Máximo Kirchner

Imagen de WhatsApp 2023-04-12 a las 21.50.17 3.jpg

-¿Qué significó la presencia de Máximo Kirchner en el acto de cierre de campaña?

-Hubo compañeros que creían que no íbamos a poder construir el espacio. Hay más mito sobre la organización de lo que efectivamente somos. Salimos a construir con apertura. No impusimos la organización como eje de conducción. Coordinamos una campaña con muchos compañeros, espacios y diversidad. Ese es el diferencial que nos permitió crecer tanto. Hoy estoy disputando con dirigentes históricos del PJ que no creían que íbamos a poder articular acuerdos.

-¿A nivel político cómo está el frente que integrás? ¿Hay resquemores por el hecho de que la fórmula sea encabezada por La Cámpora?

-Hubo compañeros que tomaron la decisión de jugar por fuera del Frente de Todos. Algunos juegan en frente libertario. El oficialismo municipal armó un partido por fuera del PJ y el Frente de Todos. Fuimos dotando de mucho volumen y vocación de gobierno al espacio. Eso se notó a partir de que yo, más allá de militante de la Cámpora, busque la integración. Asumimos la responsabilidad de construir algo muy amplio, porque entendemos que en este contexto de crisis en Trelew necesitamos tener representatividad, convocando a sectores que representen a una parte del electorado.

Y que más allá de las diferencias que podamos tener, poder construir una salida y la construcción de un espacio del que la Campora es parte, pero en que cada uno de los espacios tiene que asumir el protagonismo.