¡Bombazo! Mauro Icardi y la China Suárez se casan: cuándo y dónde sería la gran boda

Qué dijo la China Suárez sobre el chat que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara en la madrugada

En las últimas horas volvió a encenderse la polémica entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara. Todo se disparó a partir de unas imágenes que circularon desde Turquía, donde se veía al futbolista en una fiesta, muy cerca de una mujer dentro de un boliche, mientras la actriz permanecía en la Argentina.

Ante la repercusión, el delantero del Galatasaray salió rápidamente a responder en sus redes sociales. Publicó un comunicado desmintiendo el material y acompañó la aclaración con fotos de su pareja, sumando emojis de enamorado.

“En el video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”, escribió con firmeza en Instagram.

Además, se refirió a las viejas fotos con Wanda Nara que volvieron a circular en medio del escándalo. “No desarchivo fotos. Quédense tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”, aclaró.

En paralelo, Suárez quedó involucrada nuevamente en la controversia. Fue Moria Casán quien reveló detalles de la conversación que mantuvo con la actriz en los últimos días.

“Yo hablé con la china. Divina, divina, divina la China, está todo perfecto. Igual, cada vez que viene acá la China, que está divina y está en otro planeta, aunque estaba ocupadísima en otras cosas sabe lo que ocurre”, contó la conductora de La mañana con Moria (El Trece).

Luego agregó: “Igual no puede creer la cantidad de mentiras y falacias que es todo esto”. Según relató, Suárez le prometió volver a darle una entrevista, pero primero quería regresar a Turquía.

“'Moria, apenas podamos hablamos con vos. Llegó a Estambul nuevamente y hablamos. Es una de esas habla Mauro'”, le confió la actriz. Y sobre el cierre, Casán concluyó: todo “esto hay que desmenuzarlo y parece ser todo mentira”.