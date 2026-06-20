En el acto por el Día de la Bandera, Milei se mostró con Adorni y reivindicó a Belgrano: "Fue el primer intelectual liberal económico argentino"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Rosario el acto central por el Día de la Bandera, donde reivindicó la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como un “reformista ilustrado” y el “primer intelectual liberal económico argentino”.
Durante la ceremonia, el mandatario no mantuvo contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Milei encabezó el acto del Día de la Bandera en Rosario.
El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Rosario el acto central por el Día de la Bandera, donde reivindicó la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como un “reformista ilustrado” y el “primer intelectual liberal económico argentino”.
El mandatario, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con quienes se abrazó antes de su discurso, también expresó que los argentinos “aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”.
De la ceremonia también participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no mantuvo contacto con el jefe de Estado y estuvo junto a los funcionarios de Santa Fe.
Durante el acto, Javier Milei evitó referirse a la coyuntura política actual y centró su discurso en la figura deBelgrano. “Fue revolucionario en las ideas y valiente en la acción. No solamente el creador de la bandera, el militar y revolucionario de Mayo, sino el intelectual divulgador de ideas y apasionado por la educación y el progreso del pueblo. El revolucionario que ayudó a imaginar la construcción de un nuevo país”, destacó.
En la misma línea, agregó: “Fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su Patria. Por eso, cuando hoy miramos nuestra bandera no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, vemos una lucha, vemos una revolución, vemos una idea de libertad”.
“Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló también el Presidente antes de cerrar el mensaje al grito de “¡viva la patria!”.