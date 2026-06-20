En el acto por el Día de la Bandera, Milei se mostró con Adorni y reivindicó a Belgrano: "Fue el primer intelectual liberal económico argentino"

En la misma línea, agregó: “Fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su Patria. Por eso, cuando hoy miramos nuestra bandera no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, vemos una lucha, vemos una revolución, vemos una idea de libertad”.

“Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló también el Presidente antes de cerrar el mensaje al grito de “¡viva la patria!”.