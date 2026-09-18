El Gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: cuáles son los nuevos valores

Cómo se calculó el aumento de las prestaciones por discapacidad

Según explicó la resolución, los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se actualizan periódicamente a partir de las propuestas del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.

La nueva suba mantiene el criterio aplicado en los últimos meses: el ajuste se realiza tomando como referencia el IPC del mes anterior. Para septiembre, el cálculo se hizo sobre la inflación registrada en agosto.

La normativa recordó que en agosto ya se había aplicado una actualización del 2,1%, calculada sobre la variación del IPC de julio.

Cuáles son los nuevos valores de las prestaciones

Entre las prestaciones con mayores montos se encuentran los servicios de internación, hogares, residencias, centros educativos terapéuticos y transporte.

Uno de los valores más altos corresponde a la internación para rehabilitación, que pasa a $5.982.158,61.

En tanto, dentro de los servicios de hogares, el hogar permanente categoría A se actualiza a $2.107.238,43, mientras que el hogar permanente con Centro de Día alcanza $3.276.799,92.

También se modifican los valores para los centros destinados a la atención integral:

Centro de Día categoría A jornada doble: $1.120.292,68.

$1.120.292,68. Centro de Día categoría A jornada simple: $595.990,93.

$595.990,93. Centro Educativo Terapéutico categoría A jornada doble: $1.258.436,01.

$1.258.436,01. Centro Educativo Terapéutico categoría A jornada simple: $687.261,23.

La actualización también alcanza a prestaciones vinculadas con formación laboral, escolaridad, estimulación temprana, apoyo a la integración escolar, rehabilitación y transporte.

Qué pasa con el transporte para personas con discapacidad

Dentro del nuevo esquema, también se actualizó el valor del transporte por kilómetro, uno de los componentes incluidos dentro del nomenclador.

El monto pasa de $900,01 a $915,31 por kilómetro, mientras que el módulo de alimentación se eleva a $5.015,63.

El adicional para la Patagonia

La resolución mantiene un beneficio específico para las provincias patagónicas. Las prestaciones realizadas en esa región continuarán contando con un incremento adicional del 20% sobre el arancel básico.

El reconocimiento responde al componente de zona desfavorable contemplado dentro del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.