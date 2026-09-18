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El Gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: cuáles son los nuevos valores

La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció una suba del 1,7% para septiembre. La actualización alcanza al nomenclador de prestaciones básicas y mantiene el adicional del 20% para la Patagonia.

El Gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad. (Foto: archivo)

El Gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional dispuso una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para septiembre de 2026. La medida establece un incremento del 1,7% sobre los valores vigentes y mantiene el adicional correspondiente para las provincias de la región patagónica.

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La actualización fue oficializada a través de la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial, y se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026.

La normativa ratificó la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Cómo se calculó el aumento de las prestaciones por discapacidad

Según explicó la resolución, los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se actualizan periódicamente a partir de las propuestas del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.

La nueva suba mantiene el criterio aplicado en los últimos meses: el ajuste se realiza tomando como referencia el IPC del mes anterior. Para septiembre, el cálculo se hizo sobre la inflación registrada en agosto.

La normativa recordó que en agosto ya se había aplicado una actualización del 2,1%, calculada sobre la variación del IPC de julio.

Cuáles son los nuevos valores de las prestaciones

Entre las prestaciones con mayores montos se encuentran los servicios de internación, hogares, residencias, centros educativos terapéuticos y transporte.

Uno de los valores más altos corresponde a la internación para rehabilitación, que pasa a $5.982.158,61.

En tanto, dentro de los servicios de hogares, el hogar permanente categoría A se actualiza a $2.107.238,43, mientras que el hogar permanente con Centro de Día alcanza $3.276.799,92.

También se modifican los valores para los centros destinados a la atención integral:

  • Centro de Día categoría A jornada doble: $1.120.292,68.
  • Centro de Día categoría A jornada simple: $595.990,93.
  • Centro Educativo Terapéutico categoría A jornada doble: $1.258.436,01.
  • Centro Educativo Terapéutico categoría A jornada simple: $687.261,23.

La actualización también alcanza a prestaciones vinculadas con formación laboral, escolaridad, estimulación temprana, apoyo a la integración escolar, rehabilitación y transporte.

Qué pasa con el transporte para personas con discapacidad

Dentro del nuevo esquema, también se actualizó el valor del transporte por kilómetro, uno de los componentes incluidos dentro del nomenclador.

El monto pasa de $900,01 a $915,31 por kilómetro, mientras que el módulo de alimentación se eleva a $5.015,63.

El adicional para la Patagonia

La resolución mantiene un beneficio específico para las provincias patagónicas. Las prestaciones realizadas en esa región continuarán contando con un incremento adicional del 20% sobre el arancel básico.

El reconocimiento responde al componente de zona desfavorable contemplado dentro del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

En pocas palabras

  • Prestaciones por discapacidad: Actualización del 1,7% para septiembre, publicada en el Boletín Oficial.
  • Actualización y cálculo: Basada en el IPC de agosto, mantiene adicional del 20% para la Patagonia.
  • Nuevos valores: Se detallan montos actualizados para internación, hogares, centros terapéuticos y transporte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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