"Confirmado: culpa nuestra": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó el anuncio de extensión de la cuarentena que realizó Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Las estrategias fallidas, la marcha atrás con las aperturas y la mirada en la crisis económica que crece.

"Entramos ya oficialmente en la novena etapa de la cuarentena obligatoria en el AMBA. Como les adelantamos ayer, cuando lleguemos al lunes 17 de agosto ya habremos cumplido 150 días de confinamiento. Para pasar en limpio el anuncio, lo que se decidió es no retroceder a Fase 1 pero tampoco avanzar. No se da marcha atrás rumbo a la cuarentena estricta, sin comercios, sin actividad física, sin industrias. Pero tampoco se avanza hacia una flexibilización mayor como tenía previsto la Ciudad de Buenos Aires".

"¿A quiénes le echaron la culpa hoy el Presidente y el Gobernador? A los encuentros sociales. A los asados familiares. A las juntadas con amigos. A las mateadas. A los cumpleaños. A las fiestas clandestinas. Si el problema está ahi... ¿Entonces por qué no habilitar lugares específicos en la calle con protocolo con cuidado con control del estado para que la gente no se encierre en casas en quintas o en departamentos? No lo sé. Difícil de entender".

"Tal vez, si en estos 4 meses nos hubiéramos concentrado en retar menos a la gente y comprar más test podríamos haber recurrido a otro tipo de cuarentena. Ahora ya es tarde. ¿Cuál es el problema? Que los funcionarios te dicen que esto ya está desgastado. Sergio Berni, incluso, te lo dice con el micrófono prendido".

"En total cerraron 46.678 empresas en los últimos 3 años. Casi el 10% del total de las empresas argentina, en su mayoría pymes. ¿Qué pasó? El coronavirus fue la gota que rebalsó el vaso. La pandemia agravó el cuadro. Pero el problema de fondo ya venía de antes: inestabilidad, burocracia, sindicatos abusivos, cepos, intervenciones, impuestos, juicios, reglas de juego cambiantes, controles, trabas".