Tras el encuentro con los legisladores de Juntos por el Cambio, Alberto se reúne con el resto de la oposición

Massa Alberto y Máximo Kirchner

Luego de finalizar el encuentro que mantuvo con los legisladores de Juntos por el Cambio, el presidente Alberto Fernández encabezó una segunda reunión por una videoconferencia con los líderes de los bloques minoritarios de la oposición.

Junto con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el líder de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el primer mandatario habló con los líderes de los bloques del Congreso.

De la segunda reunión participaron los senadores Alberto Weretilneck, Magdalena Solari, Juan Carlos Romero y los diputados Eduardo 'Bali' Bucca, Ricardo Wellbach, Romina del Plá, Nicolás del Caño, José Luis Ramón y Alma Sapag, entre otros.

Vale recordar que, antes de que se concretara este encuentro, hubo fuertes cruces con el ala más dura de Juntos por el Cambio, ya que habían rechazado una reunión conjunta con el resto de la oposición.

Es por eso que, luego de negociaciones de Sergio Massa, Fernández aceptó encabezar dos teleconferencias por separado para analizar el futuro de la cuarentena, la reestructuración de la deuda pública local y la moratoria impositiva, entre otras medidas para reactivar la economía pospandemia.

Quienes estuvieron conectados por Juntos por el Cambio fueron los senadores Humberto Schiavone (PRO), Luis Naidenoff (UCR), Martín Lousteau (Evolución) y Laura Machado (CC); y los diputados Álvaro González (PRO), Mario Negri (UCR), Maxi Ferraro (CC), Alfredo Cornejo (UCR), Cristian Ritondo (PRO); entre otros.

Según informó Mariano Obarrio, en el Noticiero de A24, en el primer encuentro "hubo un reto del Presidente a Juntos por el Cambio. Dijo que 'no se puede confiar si alguien muere y se convierte en víctima de mi vicepresidenta (sobre Fabián Gutiérrez). Una mañana me levanto y me atribuyen esas cosas; se construye sin hipocresías y honestamente me dolió vivir eso esta semana. En política no todo vale, debemos recuperar la confianza. Nunca pasé yo esos límites'".

Incluso, el primer mandatario les habría asegurado que no se puede "dejar de largo que hay sectores de la oposición que dicen que los tenemos encarcelados", haciendo referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich y otros sectores que critican la cuarentena