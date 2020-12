"De epopeya a papelón": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó las idas a vueltas del Gobierno en relación a la llegada de las dosis de vacunas contra el coronavirus. Desde el frustrado acuerdo con Pfizer hasta la postergación de los vuelos a Rusia por la Sputnik V.

"En ese momento dijimos... No apelemos a lo sobrenatural. No apelemos al relato. No apelemos a la hazaña. No hagamos efectos especiales con un tema tan delicado. No generemos falsas expectativas. No vendamos humo".

"Lo único que no tenían que hacer era cerrar el año militando una vacuna, errando pronósticos, equivocando fechas, y contradiciéndose. Pero lo hicieron. El error fue llenar de épica algo que debería haber sido meramente científico o empírico o sanitario. Volvieron a mezclar la política con la salud".

"¿Cómo se explica tanta verborragia? ¿Por qué hablan tanto? ¿Por qué prometen cosas que después no pueden cumplir? Por la imperiosa necesidad de dar buenas noticias. Por ansiedad. La ansiedad es peligrosa. La ansiedad te expone. El ansioso habla de más. El ansioso muestra debilidad".

"El problema es que en el afán de conseguirlo se apuraron, se equivocaron. Y dejaron en ridículo al Presidente. Pensalo... Nunca se devaluó en tan poco tiempo la autoridad presidencial. Nunca un jefe de estado quedó tan expuesto como en estos meses".