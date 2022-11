Escándalo Milei: una diputada libertaria denuncia que le hicieron firmar la renuncia anticipada antes de asumir

"Tuvimos un choque ideológico. Yo me sumé al partido porque defendía ideas y principios. Y estaban yendo en contra de todo eso. Yo creo que el estado tiene que ser chico y tenemos que dar el ejemplo. Me pidieron todos los contratos, me querían nombrar a todo el personal del despacho. Yo no podía nombrar a nadie", narró.

"Redactaron un papel a nombre mío y me comprometían a contratar a todas las personas designadas por el partido y si yo quería cambiar a alguiende mi despacho tenía que consultarlo con una comisión de 4 miembros", agregó.

https://twitter.com/AlberdianoArg/status/1588160013729779715 Que linda gente la de @LLibertadAvanza haciéndole firmar renuncias por anticipado a los legisladores electos. ESTO ES GRAVÍSIMO pic.twitter.com/YIK730j0K0 — ABDON (@AlberdianoArg) November 3, 2022

Por otro lado, apuntó contra quienes hoy están dentro del partido libertario, que lidera Javier Milei, y dijo que “mucha gente piensa que yo me fui y que traicioné al partido, cuando en realidad no es así”.

Luego de varias diferencias entre la diputada y los integrantes del partido, aclaró: “Ahí fue cuando se rompieron los lazos entre el consejo directivo del partido y conmigo. Encima son tan burdos que todo lo que me pidieron que hiciera, me lo dieron por escrito y lo tengo en papel”.