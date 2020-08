Bullrich, sobre so "blooper" virtual en el Senado: "Lamento que se haya corrido el foco de lo grave del proyecto"

Esteban Bullrich en entrevista con Paulino Rodríguez en A24

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, habló con Paulino Rodríguez en A24 donde se refirió a la insólita situación que protagonizó durante la sesión virtual en el Senado y lamentó que se haya corrido el foco "de lo grave del proyecto".

"Había estado jugando con mi hijo en el Zoom, y quedó la foto", aclaró el senador en referencia al fondo de pantalla que utilizó durante la reunión virtual.

El fondo de pantalla que utilizó el senador Bullrich durante la sesión virtual en el Senado

Y agregó: "Lo polémico debería ser que a esta hora no tenemos el dictamen que impuso el oficialismo. Estuve ahí. De ninguna manera hubo una vocación de que estaba y no estaba. Estuve en la comisión, participé, los discursos son públicos. Lamento mucho que esto sea el problema. Lo que quiero es poner el foco en lo otro, lo que está pasando".

Con respecto al poryecto, Bullrich insistió en que aún no hay dictamen: "No está firmado. Se anunciaron cambios pero también los dos presidentes, tanto Sacnun como Parrilli, dijeron que va a haber más cambios, con lo cual no sabemos cuál es el dictamen. Esto es lo vergonzoso. Ni siquiera hay consenso dentro del oficialismo".