Estados Unidos e Israel quieren determinar si hubo una operación de inteligencia y temen intentos de atentados

Si bien transmitió su “preocupación” por el incidente del avión, destacó la reacción del Gobierno. “El Estado de Israel desea expresar su reconocimiento por el accionar répido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas”, dijo.

Según pudo saber A24.com de fuentes argentinas vinculadas a Estados Unidos e Israel, el temor de esos países es por un nuevo atentado. “Lo que preocupa claramente es un intento de medir nuestros sistemas de seguridad, fronteras, vulnerabilidad, visualización de rutas, pero en el trasfondo temen y quieren prevenir intentos de atentados a personas judías como en otros países”, señalan.

Israel vinculó al piloto con Oeshm Fars Air y el terrorismo

El parte de Israel introdujo un nuevo elemento. Denunció que entre los tripulantes se encontraba “un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Oeshm Fars Air”. Sería el comandante de la aeronave, el iraní Gholamreza Ghasemi.

Se le atribuye a esa empresa vínculos con el Ministerio de Inteligencia de Irán, relacionado con las Fuerzas Quds, de la Guardia Revolucionaria de Teherán, a la que los Estados Unidos acusa de ejercer el terrorismo. Además se investiga si Ghasemi es familiar del ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, acusado de participar del atentado a la AMIA en 1994.

“Esta aeronave, que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa irani Mahan Air, aterrizo en Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aerea persa Qeshm Fars Air”, dijo este jueves el comunicado de la embajada de Israel.

Israel considera que Irán planea atentados en América latina

Por eso, más allá de felicitar a las fuerzas de seguridad de la Argentina, Israel consignó que “está está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Airen América Latina”.

Vinculó a empresas con la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds para consolidarse en todo el mundo y como base de operaciones terroristas en América latina.

“Los hechos recientes dan cuenta de los intentos sostenidos de la Republica Islámica de Irán, a través de la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds, para continuar consolidando su influencia en todo el mundo, incluso en Sudamérica, como base para acciones terroristas en el continente”, consignó.

Alarma por intentos de asesinatos en Colombia y en Turquía

“Esta situación se suma a otras operaciones registradas en los últimos meses como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajaban para la Fuerza Quds en Colombia”, reveló el parte. El conflicto excede a América latina. El lunes 13 de junio el Ministerio del Interior de Israel pidió a sus ciudadanos “que abandonen Turquía lo antes posible por temor a atentados”.

En las últimas semanas se registraron intentos de atentados a turistas, diplomáticos y empresarios israelíes en Turquía, Chipre, Tailandia, Colombia y Kenia. Irán ya no usa la modalidad de atentados suicidas a blancos masivos, como fueron los ataques a la embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), sino atentados a ciudadanos de la colectividad judía.

Según confiaron altas fuentes oficiales a A24, el gobierno de Alberto Fernández está complacido por los comunicados de los Estados Unidos e Israel, que destacaron la reacción de las fuerzas de seguridad argentinas y el accionar de la justicia en la causa que instruye el juez federal Federico Villena. "El gobierno argentino está tranquilo porque ambos países señalaron que hicimos todo bien", dijo una alta fuente presidencial.

Un aviso de Israel y los EE.UU. por el avance del terrorismo

De todos modos, fue un hecho político y diplomático relevante que las embajadas de Estados Unidos y de Israel se preocuparan de expresar su preocupación por los vínculos con el terrorismo iraní. Se lo interpretó como un aviso.

En tanto, el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, reconoció este jueves que su país sigue con “gran interés” el caso del avión. Y lo hizo pocas horas después de la embajada de Israel admitiera su “preocupación” y diera detalles de la identidad y vínculos del comandante iraní de la aeronave.

“Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación”, dijo Stanley. En lenguaje diplomático los agradecimientos llevan implícito un pedido.

Un nuevo dato: la empresa Qeshm Fars Airen y el tráfico de armas

El comunicado de la embajada de Israel fue más preciso. “El Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Airen América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”, señaló.

El Boeing 747 de Emtrasur, con matrícula venezolana y 19 tripulantes (14 venezolanos y 5 iraníes) arribó a Ezeiza el lunes 6 a las 15.30. Antes había aterrizado en Córdoba. El juez federal Federico Villena ordenó retener el avión y a todos sus tripulantes y sus pasaportes para investigar su verdadero objetivo, más allá de transportar cargas de autopartes.

La aeronave está inscripta desde enero en Emtrasur pero en los últimos 15 años perteneció a Mahan Air, con las matrículas EK-74713 y EP-MND. Y Mahan Air junto a las Fuerzas Quds también está observada por Estados Unidos como terrorista.

Preocupación y reclamo de "postura firme" de la Argentina

"Ante los hechos de publico conocimiento referidos al aterrizaje de un avion irani-venezolano perteneciente a una empresa aérea sancionada por los Estados Unidos, la Embajada de Israel manifiesta la preocupación del Estado de Israel al respecto", señaló el comunicado.

Israel pidió que Argentina tenga "una postura firme" y lo sostuvo en que "habiendo sido la Republica Argentina victima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán, el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región". De ese modo, el gobierno israelí pidió total apoyo del gobierno de Alberto Fernández en un tema muy sensible.

Más datos locales de Milman y de Miguel Angel Toma

En Juntos por el Cambio investigan los vínculos del avión con el terrorismo. Gerardo Milman, diputado y ex secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, y Miguel Angel Toma, ex jefe de la ex SIDE, consideran que el comandante de la aeronave pertenece al Ministerio de Inteligencia de Irán. Milman dijo que sería pariente del ministro del Interior iraní, Vahidi, acusado en el atentado a la AMIA.

Además, la tripulación de venezolanos está conformada por militares chavistas que participaron en 1992 en el golpe contra Carlos Andrés Pérez. Milman y Toma, coinciden en que se trataría de la llegada del vuelo es una supuesta operación de inteligencia para medir la vulnerabilidad de las fronteras o visualizar las rutas para cometer nuevos atentados.

A diferencia de los comunicados de Israel y de los Estados Unidos, esos dos expertos en seguridad e inteligencia no creen que los sistemas de seguridad argentinos funcionaron correctamente el lunes 6 de junio cuando llegó el avión. También existen otros ex funcionarios de seguridad de Juntos por el Cambio que se involucraron y que pidieron no ser citados.

La AFI y la PSA, en la mira local

Milman y Toma mantienen en la mira a la AFI -su ex titular Cristina Caamaño fue reemplazada el martes 7 por Agustín Rossi- y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dirigida por José Alejandro Glinski, nacido en Comodoro Rivadavia y con fuertes vínculos con el empresario Cristóbal López.

Señalaron que fueron avisados por Paraguay ese lunes 6 y que debieron dar participación a la Dirección de Migraciones, que dirige Florencia Carignano, para que evalúen a los tripulantes en dos detectores de terroristas de ese organismo. En ese caso, la PSA los debía detener por pertenecer a organismos de inteligencia de Irán, ya que cualquier agente de inteligencia debe tener permiso para ingresar en el país.

Según Milman, la cancillería paraguaya le dio aviso al embajador Domingo Peppo y la inteligencia de ese país a la AFI, pero de todos modos el avión llegó a la Argentina y no fue revisado ni detenido. Mientras que en Uruguay no se le permitió aterrizar y en Paraguay fueron echados los funcionarios que le permitieron el aterrizaje.

La Policía Federal Argentina actuó y dio aviso a Migraciones, pero el Ministerio de Seguridad y el Gobierno no hicieron ninguna denuncia hasta que el caso estalló públicamente con las denuncias del propio Milman y de la DAIA que se convirtió en querellante.