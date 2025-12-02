En vivo Radio La Red
SORPRESA

Esteban Bullrich volvió al centro de la escena política con un anuncio que nadie esperaba

En una nueva aparición pública, el ex senador volvió a irrumpir en la escena política con un fuerte llamado a la unidad y a la reconstrucción social.

En un mensaje cargado de simbolismo personal, Esteban Bullrich, ex senador nacional del PRO y ex ministro de Educación, confirmó su intención de postularse como candidato a presidente en 2027, pese a las dificultades que enfrenta por su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Leé también Patricia Bullrich oficializó su renuncia con una carta enviada al presidente Javier Milei
Bullrich, que dejó su banca en el Senado en 2021 por la progresión de la enfermedad, aseguró que su salida de la política institucional no implicó un retiro espiritual ni cívico. “Renuncié a los honores, pero no a la lucha”, afirmó, al explicar que su misión sigue siendo trabajar por un país más unido, más justo y más humano.

“Me quiero presentar”: el anuncio de Bullrich que sorprendió al arco político

En la entrevista, Bullrich expresó sin rodeos su voluntad de competir por la Presidencia dentro de dos años: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027. Aunque pierda, creo que puedo unir a los argentinos”, sostuvo.

Lo dijo con la serenidad y determinación que marcaron su carrera política, pero también con una advertencia íntima: la decisión final no depende solo de él, sino de su entorno más cercano.

“María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra”, reconoció, en referencia a su esposa y sus cinco hijos.

Aun así, dejó claro que siente un llamado, una especie de misión espiritual que lo empuja a volver al ruedo político de una manera inédita: “Mi campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos”, aseguró.

“No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué debo hacer con él”

El ex senador habló también de su enfermedad, sin dramatismos pero con profundidad emocional. Recordó que hoy puede comunicarse únicamente moviendo los ojos, a través de un sistema de seguimiento ocular que le permite “hablar” y escribir.

“Mis ojos son la puerta del alma”, dijo.

Y desde ese lugar describió lo que considera su rol en este momento de su vida: “No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”.

Crítica y diagnóstico del país: “No necesitamos héroes de bronce”

Esteban Bullrich hizo un diagnóstico muy crítico sobre el presente político, económico y social de la Argentina. Señaló que lo que observa tanto a nivel internacional como en la gestión del presidente Javier Milei “no le gusta”.

Pero, sobre todo, remarcó lo que considera el principal déficit de la dirigencia actual: “La Argentina no necesita héroes de bronce ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes”.

El libro que funciona como manifiesto

Bullrich aprovechó la entrevista para presentar su nuevo libro, “Una nueva Buenos Aires”, que escribió junto al economista laboral Jorge Colina y el abogado y empresario Enrique Morad. La obra -que en la práctica funciona como un manifiesto político, social y moral- propone renovar el pacto de unión nacional desde una mirada humanista y federal.

Relató que el proyecto surgió a partir de su campaña como senador en 2017, cuando recorrió la provincia y observó lo que describe como “un territorio partido en dos”.

“Vi una realidad muy distinta a la que muchos imaginaban desde lejos. No era solo una diferencia económica, sino existencial”, dijo.

Asegura que aquellas experiencias marcaron su visión sobre la necesidad urgente de reconstruir vínculos rotos, superar la lógica amigo-enemigo y fortalecer la cohesión social.

“Las heridas profundas no se cierran con discursos ni decretos, sino con almas que se entregan, corazones que perdonan y espíritus que dialogan”, reflexionó.

