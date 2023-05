Esteban Trebucq: "Cristina Kirchner comienza a despedirse porque la realidad la venció"

Después apuntaló su argumento: “Ella no puede decir que no tiene nada que ver con esto porque es una figura central. Con los salarios que no llegan a mitad de mes, con que la inmensa mayoría de los jubilados que son pobres, de que los pibes no coman, ¿seguro qué no tiene nada que ver? Ella es responsable directa de la crisis del país, la más importante de las últimas 3 décadas y ella en 2 estuvo como partícipe”.

“Después habrá una gran discusión de por qué la sigue tanta gente. Cristina comienza a despedirse porque la realidad la venció, le demostró que sus lógicas gubernamentales han fracasado, por eso Argentina es pobre, insegura e injusta, por más que hagan actos”, subrayó Trebucq.

En tanto también señaló: “Esta es una persona central de la política argentina. Cristina se ha robado la verdad, está condenada a 6 años de prisión, el máximo de la pena. Tiene capacidad oratoria, de decir blanco y negro al mismo tiempo, que es muy pocas veces visto, será por eso que tiene tantos seguidores”, reflexionó y luego abrió formalmente su programa.

El editorial de Esteban Trebucq