Esteban Trebucq: "En diciembre habrá un cambio gane quien gane las elecciones"

A su vez agregó: “La política discute una agenda que ya no importa. El pasado les resulta cómodo porque no tienen nada que decir del futuro. La preocupación de la gente está por otro lado. Hay gente que tiene miedo y está nerviosa, en Juntos por el Cambio porque buscan pegarle a Milei y no pegan una, porque hasta donde se ve está todo mal, porque la gente no llega a fin de mes, hay igualdad, todos pobres, y los políticos discuten otras cosas”.

“No entiendo la lectura de la política, están discutiendo la dolarización, opina la justicia, cuando Milei, entendí yo, que el peso va a competir con esa moneda. Algunos dicen que no se puede hacer, pero es válido que haya una canasta de monedas y la Corte marca la diferencia constitucional”, analizó.

Y para finalizar puntualizó: “No se ve algo claro, sino todos nerviosos, con el fantasma de la dolarización y pese a la lucha de encuestas, Javier Milei tiene grandes chances de ganar y puso una nueva agenda, con temas diferentes como la dolarización que él cree que se puede hacer. Yo no lo sé, pero sí sé que gane quien gane en diciembre habrá un cambio y comienza un nuevo país”.

Así habló Esteban Trebucq