Esteban Trebucq tras el picante tiroteo de Coki Ramírez en Bailando 2023: "La conozco de..."

"Yo tengo un montón de amigos para Coki porque si Marcelo está medio distraído ahí con el Tirri", le dijo Zaira Nara a Coki Ramírez. "Usted tendría alguien para Coki, ¿sería un polista?", preguntó con curiosidad el conductor.

Embed

"No, no son mi estilo Zaira", aclaró rápido Coki. "¿Por qué no es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo?", quiso saber la modelo. "Marcelo, ponele", contestó sin filtros la cordobesa.

"Bueno, pero Marcelo hay uno solo y está todo el día paveando con el primo", chicaneó Zaira. Y ahí la cámara captó al periodista Esteban Trebucq presente en el estudio y Coki preguntó de manera directa: "¿El Pelado Trebuqc está soltero?".

Inmediatamente, Marcelo Tinelli se acercó al periodista, quien se mostró totalmente sorprendido por el gran elogio de Ramírez: "Estoy soltero, sí", contestó él con una sonrisa.

coki ramirez 1.jpg

La palabra de Esteban Trebuqc después de la directa pregunta de Coki Ramírez al aire

Esteban Trebucq dialogó en exclusiva con PrimiciasYa después del particular momento televisivo con Coki Ramírez en la pista del Bailando 2023, donde consultó por su estado sentimental, y contó cómo lo vivió.

"Fue todo muy divertido", comenzó el conductor de A24. Y añadió sobre la cantante: "A Coki (Ramírez) la conozco de los pasillos del canal y supongo que es todo parte del show".

Y remarcó sobre ese momento televisivo en la pista de Marcelo Tinelli: "Es muy macanuda. Todo lo que se vio fue lo que pasó".