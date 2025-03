Exclusivo: el mediático del mundo del fútbol que quiere desbancar a Manuel Adorni en las elecciones

Ahora, cambia el banco por la arena política y competirá como candidato a legislador porteño por el MID, el partido de Oscar Zago, un aliado del Gobierno pero ferozmente enfrentado con Karina Milei y Martín Menem.

carusolombardihorizontal.jpg Ricardo Caruso Lombardi: "Si no me operaba, en cinco meses me quedaba ciego" (Foto: archivo).

Según pudo saber A24.com, fuentes del espacio aseguran que su postulación restará votos a Adorni y debilitará la influencia de Karina Milei en el armado político.

En el entorno del MID se muestran optimistas y creen que su candidatura puede contribuir a que Adorni quede tercero o incluso cuarto en la contienda electoral.

Zago presentó a su candidato a través de un video difundido en sus redes. “Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo", dijo Lombardi.

"Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”, agregó.