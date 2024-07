Exclusivo GPS: los "borramultas", el negocio controlado por los jueces

Luego de presentar el informe y en el inicio de su descargo, Graña le dijo a Jorge D´Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, presente en el piso de A24: "¿Por qué querías hablar de esto? Si los jueces son... O sea, si es un mecanismo de los jueces...".

A lo que Jorge D'Onofrio le contestó: "No, a ver... Lo primero que te tengo que decir es que los jueces de falta actúan por delegación administrativa, con lo cual el que delega la potestad soy yo, con lo cual vengo a contestar en primera persona, porque la afirmación que hicieron, que son corruptos los jueces de falta, me cabe a mí.

Y agregó: "Entonces vengo a explicar cuál es el sistema. Primero, aclarar lo de la jurisdicción, la ley 15.002, artículo 28, y los convenios con los municipios le dan la prórroga de jurisdicción a los juzgados provinciales".

En un acalorado diálogo, Graña sostuvo: "¿Pero te das cuenta de que es un disparate? Que si yo paso semáforos en rojo, lo arreglo con plata, ¿qué estás defendiendo?".

"No, estoy defendiendo nada. Déjame explicarte... Si me venís a crucificar. Ahora, lo que no tengo forma yo es de trabajar sobre los gestores", lanzó D´Onofrio.

Sin embargo, la discusión seguía. "No, no, te voy a crucificar. Vos tenés que dar explicaciones de por qué", dijo Graña.

"La provincia de Buenos Aires no tiene un botón para borrar multas. Por cada una, hay una resolución que avala. ¿Por qué se absolvió? ¿Por qué se condenó? ¿Y cómo desaparecieron las multas? No desaparecieron, te decía, absuelta y te decía notificada", aclaró el ministro de transporte bonaerense.

En ese sentido, Graña, afirmó: "Y cuando los sistemas están así, hay un curro. Eso es lo que demuestra la Argentina. Si es tan complejo porque hay un curro".

Y D´Onofrio finalizó: "Lo que no me podés permitir es que me pongas a los jueces provinciales y a mí, como que estoy en parte del curro...".

En ese sentido, Natalio Nicodemo, abogado de Madres del Dolor, analizó en exclusiva en GPS, programa emitido por A24: "Las personas que tienen múltiples infracciones de tránsito, deberían ser inhabilitados por el Estado para conducir antes de que maten".

"Todos estos borramultas atentan directamente contra la seguridad vial porque imagínate que vos tenés múltiples multas, lográs por medio de un gestor achicarlas e incluso borrarlas o disminuirlas, bueno, esa disminución hace que esa persona no sea inhabilitada para conducir y siga cometiendo las mismas infracciones", continuó Nicodemo.

Y completó: "Infracciones que terminan matando, lesionando. El Estado no da el mensaje que tiene que dar. No debería ser solamente con un fin recaudatorio, debería ser también con un fin totalmente preventivo, es decir, esa persona que pasa en rojo una, dos, tres veces o que va alcoholizado, no esperemos que choque y mate, esa persona debe ser inhabilitada para conducir antes de consumar el hecho".

El negocio de los borramultas

Los "gestores" o empleados de los Registros Automotores ofrecen la "limpieza" de las multas. Lógicamente, no lo pueden hacer sin la ayuda de los Juzgados de Faltas. Con un simple envío del dominio por WhatsApp, o acercándose a locales que son difundidos por redes sociales, se obtiene la cotización para saldar la deuda con la Provincia o el municipio. Y en tres o cuatro días hábiles, el sistema arrojará cero infracciones.

Las multas por exceso de velocidad de la provincia de Buenos Aires están a cargo de Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales. En estos juzgados se resuelven las infracciones cometidas en rutas nacionales, provinciales y en aquellas de los municipios que funcionan con sistema de la Provincia.

Así, los conductores pierden el respeto por las infracciones, llegando a subestimar las multas, por su resolución posterior por estas vías ilegales. Lo que genera además la multiplicación de conductores irresponsables en la calle.