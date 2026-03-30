Tiroteo escolar en Santa Fe: cómo es el estado de salud de los dos heridos

El Gobierno de la provincia de Santa Fe reveló el estado de salud de los otros dos heridos, de gravedad, a causa del tiroteo que sucedió esta mañana en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. Otros seis estudiantes recibieron el alta.
El Gobierno de Santa Fe informó el estado de salud de los dos estudiantes baleados en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal y confirmó que otros seis alumnos con heridas leves ya fueron dados de alta.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe reveló el estado de salud de los otros dos heridos, de gravedad, a causa del tiroteo que sucedió esta mañana en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. Otros seis estudiantes recibieron el alta.
Según la información compartida por el Gobierno de Maximiliano Pullaro, dos adolescentes oriundos de Rafaela y de Santa Fe capital ,respectivamente, permanecen internados pero con "una evolución estable". Las víctimas del ataque continúan con acompañamiento interdisciplinario junto a sus familiares.
Producto de los disparos murió en el acto Ian Cabrera, un chico de 13 años que asistía al mismo establecimiento que el agresor, aunque cursaba dos años por debajo y no hay registro de una relación conflictiva entre víctima y victimario.
Se trata de un estudiante de 13 años que ingresó originalmente al Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela, se encuentra actualmente internado en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la capital provincial. El joven permanece en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico, sin requerir intervención quirúrgica de momento.
En horas del mediodía, el director de ese efector, Pablo Ledesma, destacó el trabajo articulado de los equipos de salud de San Cristóbal y Rafaela por la “derivación oportuna con la premura necesaria que tiene una situación de estas características”.
El profesional detalló que el paciente ingresó “en excelentes condiciones clínicas, lúcido, estable, conectado, activo y ubicado en tiempo y espacio”, y explicó que su derivación fue considerando que se trata del hospital pediátrico de mayor complejidad de la provincia, con especialidades y subespecialidades acordes a ese nivel de atención.
Por su parte, el segundo estudiante -de 15 años- trasladado al Hospital de Rafaela continúa internado en sala de internación general de ese establecimiento, con una evolución estable de sus lesiones superficiales.
Además, seis alumnos que ingresaron inicialmente a la Guardia del hospital de la localidad, con heridas superficiales, ya fueron dados de alta, tras determinarse que ninguno requería internación.
En el Hospital de San Cristóbal se mantiene una atención interdisciplinaria para continuar con la asistencia que se brinda a las víctimas y sus familiares, en el marco de un despliegue interministerial del Gobierno provincial para el acompañamiento integral de las personas afectadas.