Consenso regional: Argentina puso la alfabetización inicial en el centro de la agenda educativa

En el encuentro del Movimiento por la Comprensión Lectora, especialistas destacaron el compromiso federal.

Durante el encuentro se presentó un diagnóstico regional que alertó que casi la mitad de los estudiantes latinoamericanos no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora, según la evaluación ERCE de UNESCO. Este escenario impulsó en 2023 la Campaña Nacional por la Alfabetización en Argentina, promovida por más de 200 organizaciones de la sociedad civil.

En ese marco, se destacó el consenso logrado en el país, materializado en el Compromiso Federal por la Alfabetización y en los planes de alfabetización de las 24 jurisdicciones y de la Nación, presentados en mayo de 2024.

La opinión de los expertos

Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, advirtió que la región enfrenta un “problema gravísimo”: cerca de la mitad de los estudiantes no alcanza niveles básicos de lectura en tercer grado, lo que condiciona toda su trayectoria escolar. En ese sentido, subrayó que Argentina es un ejemplo del rol de la sociedad civil para instalar la alfabetización como prioridad pública y destacó el trabajo de Argentinos por la Educación por su capacidad de llevar el tema al debate político y comprometer a distintos espacios partidarios.

En una entrevista sobre los avances regionales, Mercedes Mateo, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostuvo que la evidencia demuestra que las mejoras educativas pueden lograrse en plazos relativamente cortos si existen políticas focalizadas y sistemas de monitoreo. En ese marco, resaltó el caso argentino y la importancia de evaluar los aprendizajes de manera sistemática.

El reconocimiento se dio durante el Encuentro Regional 2025.

Por su parte, Valtencir Mendes, jefe de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, valoró que el movimiento por la comprensión lectora articule evidencia científica, colaboración multisectorial y acciones concretas en varios países de la región. En la misma línea, Miriam Preckler, directora de Educación de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, afirmó que existe una oportunidad para consolidar una agenda compartida que entienda la alfabetización como un objetivo estratégico regional.

Desde el plano local, José Thomas, secretario del Consejo Federal de Educación, señaló que en Argentina se logró avanzar en una agenda común basada en datos y con metas claras de corto, mediano y largo plazo. A su vez, el intendente de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Ustárroz, remarcó el valor de la educación como herramienta de diálogo y cohesión social en un contexto de alta polarización.

La importancia de la voluntad política para mejorar los aprendizajes

Uno de los paneles que mayor atención generó fue el que contó con Ben Piper, director del programa de Educación Global de la Fundación Gates, quien destacó la importancia de movilizar voluntad política para mejorar los aprendizajes fundacionales. “Sabemos cómo hacerlo”, afirmó, al tiempo que Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación, sostuvo que ese compromiso comienza a consolidarse en distintos países de la región.

El encuentro también reunió a referentes educativos internacionales, docentes y directivos, que compartieron experiencias sobre la implementación de políticas de alfabetización a gran escala y el uso de evidencia para sostener mejoras en contextos diversos. Entre ellos se destacaron Andreas Schleicher (OCDE), Rukmini Banerji (Pratham), Emiliana Vegas (Harvard) y Martín Benavides (IIPE UNESCO), entre otros.

Para el caso argentino, los especialistas coincidieron en que el compromiso federal alcanzado representa un avance relevante, aunque advirtieron que el principal desafío será traducir ese consenso en resultados medibles y sostenidos, que garanticen que todos los niños aprendan a leer y comprender a tiempo.