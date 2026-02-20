Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería y hay cuatro oficiales heridos

Una carta bomba explotó en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería y produjo heridas en cuatro oficiales, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich.
Dos cartas explosivas detonaron en la Escuela Superior de Gendarmería y provocaron quemaduras a dos oficiales, trasladados al Hospital Argerich, tras estallar a las 13.24 en el piso 11 del edificio ubicado sobre Paseo Colón.
Según informaron en el programa de A24 que conducen Facundo Pastor y Marina Calabro, la explosión se produjo a las 13.24 en el piso 11, donde se encuentra la oficina destinada a Capacitación y Becas.
El presunto destinatario del paquete sería el comandante mayor retirado Diego Gasparutti que fue hoy a buscar el paquete que habría sido dejado a su nombre.
Dos oficiales resultaron heridos con quemaduras por la detonación y fueron trasladados al Hospital Argerich, aunque se encuentran fuera de peligro. Otra tercera persona fue atendida en el lugar también con heridas mientras una cuarta persona tuvo que ser asistida por el estado de conmoción que le produjo el hecho.
Se habrían recibido tres paquetes y solamente uno detonó. Una de las versiones que trascendió es que se trataría de una encomienda recibida hace cuatro meses. Se trataría de una carga de explosivo plástico que es aplastado en forma de lámina, lo que permite que se envuelto en un sobre que puede ser enviado como carta.
La calle Paseo Colón a la altura de México fue cortada por 11 móviles policiales pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires que realiza un cordón para dar inicio a las tareas de peritaje. Además, se evacúo el edificio de la sede de Gendarmería y se evalúa hacer lo mismo con viviendas aledaños.
El perito forense Fernando Cardini explicó que en este tipo de casos suelen ser "paquetes que llevan un sistema de movimiento" con un "detonante de apertura" y detalló que se trata de "sistemas de detonación a base de mercurio".
Además, indicó hay "que ver el tamaño del paquete" y adelantó que "los residuos que quedaron nos van a indicar el tipo de explosivo y los restos indicaran la parte mecánica o de movimiento".
Sobre las posibilidades de prevenir este tipo de episodios, remarcó que "si hacés bien el escaneo de seguridad debería saltar inmediatamente".
Noticia en desarrollo...