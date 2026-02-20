Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería y hay cuatro oficiales heridos

Embed

Se habrían recibido tres paquetes y solamente uno detonó. Una de las versiones que trascendió es que se trataría de una encomienda recibida hace cuatro meses. Se trataría de una carga de explosivo plástico que es aplastado en forma de lámina, lo que permite que se envuelto en un sobre que puede ser enviado como carta.

La calle Paseo Colón a la altura de México fue cortada por 11 móviles policiales pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires que realiza un cordón para dar inicio a las tareas de peritaje. Además, se evacúo el edificio de la sede de Gendarmería y se evalúa hacer lo mismo con viviendas aledaños.

La explicación de un perito forense

El perito forense Fernando Cardini explicó que en este tipo de casos suelen ser "paquetes que llevan un sistema de movimiento" con un "detonante de apertura" y detalló que se trata de "sistemas de detonación a base de mercurio".

Además, indicó hay "que ver el tamaño del paquete" y adelantó que "los residuos que quedaron nos van a indicar el tipo de explosivo y los restos indicaran la parte mecánica o de movimiento".

Sobre las posibilidades de prevenir este tipo de episodios, remarcó que "si hacés bien el escaneo de seguridad debería saltar inmediatamente".

Noticia en desarrollo...