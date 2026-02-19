Bomba en MasterChef Celebrity: una famosa se fue a los gritos y dejó un ultimátum

El último escándalo de MasterChef Celebrity(Telefe) salió a la luz gracias a Paula Varela, que lo contó en sus redes sociales y dejó a todos intrigados.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La periodista Paula Varela reveló en sus redes sociales el último escándalo de MasterChef Celebrity.
El último escándalo de MasterChef Celebrity(Telefe) salió a la luz gracias a Paula Varela, que lo contó en sus redes sociales y dejó a todos intrigados.
"Un participante, una, uno, une, no importa porque no vamos a spoilear quién, que fue eliminado la grabación de ayer se fue a las puteadas. Los que estaban ahí se enloquecieron. Dice que estaba todo arreglado, cuando sepas el personaje no lo vas a poder creer", comenzó diciendo la periodista.
Según relató, la concursante -ya adelantó que se trata de una mujer- quedó indignada porque "algunos presentaron comida cruda y que no estaba para ser eliminado, sino que la querían echar. Ya te spoileo: es mujer. Está indignadísima, dice que no se va a presentar a la final".
El conflicto se agrava porque, por contrato, todos los participantes deben estar presentes en el último programa. Sin embargo, Varela contó que la protagonista del escándalo insiste en que no asistirá: "Dice que se va de viaje, que no va a volver, que el avión va a fallar y que no va a estar en la final".
La periodista cerró su relato con una pregunta abierta a sus seguidores: "¿Qué opinás de todos estos participantes que están dentro de un juego que en algún momento puede ser eliminado, que se enojan después y que dicen que todo está arreglado? Los leo".
La noche del lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por un reto de alto nivel: los participantes debieron preparar una croquembouche de 30 centímetros con crema pastelera y caramelo.
Tras superar la exigencia, Evangelina Anderson no pudo contener las lágrimas. Germán Martitegui, al verla emocionada, le preguntó: “¿Por qué te anotaste en Masterchef, Eva?”. Ella respondió entre sollozos: “Porque me lo pidieron mis hijos”.
La concursante explicó que atravesar esta experiencia le generaba orgullo y satisfacción. “Me siento orgullosa”, aseguró, y luego agregó: “Es una mezcla de tensión, tristeza, felicidad...”.
Cuando los chefs probaron su preparación, solo hubo elogios. Martitegui le dijo: “Vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá. Y esto es como la culminación de mucho esfuerzo”. Esa frase la conmovió aún más.
Anderson resumió su vivencia con palabras que reflejaron su emoción: “Sentí que se me llenó el alma”. Y cerró con una dedicatoria especial: “Se lo dedico a mis hijos, siempre que cocino, pienso en ellos”.
Un momento cargado de sensibilidad que dejó en claro cuánto significa para Eva su paso por el reality.