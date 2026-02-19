A24.com

SE PUDRIÓ TODO

Bomba en MasterChef Celebrity: una famosa se fue a los gritos y dejó un ultimátum

La periodista Paula Varela reveló en sus redes sociales el último escándalo de MasterChef Celebrity.

19 feb 2026, 16:25
masterchef celebrity
masterchef celebrity

El último escándalo de MasterChef Celebrity(Telefe) salió a la luz gracias a Paula Varela, que lo contó en sus redes sociales y dejó a todos intrigados.

"Un participante, una, uno, une, no importa porque no vamos a spoilear quién, que fue eliminado la grabación de ayer se fue a las puteadas. Los que estaban ahí se enloquecieron. Dice que estaba todo arreglado, cuando sepas el personaje no lo vas a poder creer", comenzó diciendo la periodista.

Según relató, la concursante -ya adelantó que se trata de una mujer- quedó indignada porque "algunos presentaron comida cruda y que no estaba para ser eliminado, sino que la querían echar. Ya te spoileo: es mujer. Está indignadísima, dice que no se va a presentar a la final".

El conflicto se agrava porque, por contrato, todos los participantes deben estar presentes en el último programa. Sin embargo, Varela contó que la protagonista del escándalo insiste en que no asistirá: "Dice que se va de viaje, que no va a volver, que el avión va a fallar y que no va a estar en la final".

La periodista cerró su relato con una pregunta abierta a sus seguidores: "¿Qué opinás de todos estos participantes que están dentro de un juego que en algún momento puede ser eliminado, que se enojan después y que dicen que todo está arreglado? Los leo".

Por qué Evangelina Anderson lloró desconsoladamente en MasterChef Celebrity

La noche del lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por un reto de alto nivel: los participantes debieron preparar una croquembouche de 30 centímetros con crema pastelera y caramelo.

Tras superar la exigencia, Evangelina Anderson no pudo contener las lágrimas. Germán Martitegui, al verla emocionada, le preguntó: “¿Por qué te anotaste en Masterchef, Eva?”. Ella respondió entre sollozos: “Porque me lo pidieron mis hijos”.

La concursante explicó que atravesar esta experiencia le generaba orgullo y satisfacción. “Me siento orgullosa”, aseguró, y luego agregó: “Es una mezcla de tensión, tristeza, felicidad...”.

Cuando los chefs probaron su preparación, solo hubo elogios. Martitegui le dijo: “Vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá. Y esto es como la culminación de mucho esfuerzo”. Esa frase la conmovió aún más.

Anderson resumió su vivencia con palabras que reflejaron su emoción: “Sentí que se me llenó el alma”. Y cerró con una dedicatoria especial: “Se lo dedico a mis hijos, siempre que cocino, pienso en ellos”.

Un momento cargado de sensibilidad que dejó en claro cuánto significa para Eva su paso por el reality.

