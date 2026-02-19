Bomba en MasterChef Celebrity: una famosa se fue a los gritos y dejó un ultimátum

La periodista cerró su relato con una pregunta abierta a sus seguidores: "¿Qué opinás de todos estos participantes que están dentro de un juego que en algún momento puede ser eliminado, que se enojan después y que dicen que todo está arreglado? Los leo".

Por qué Evangelina Anderson lloró desconsoladamente en MasterChef Celebrity

La noche del lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por un reto de alto nivel: los participantes debieron preparar una croquembouche de 30 centímetros con crema pastelera y caramelo.

Tras superar la exigencia, Evangelina Anderson no pudo contener las lágrimas. Germán Martitegui, al verla emocionada, le preguntó: “¿Por qué te anotaste en Masterchef, Eva?”. Ella respondió entre sollozos: “Porque me lo pidieron mis hijos”.

La concursante explicó que atravesar esta experiencia le generaba orgullo y satisfacción. “Me siento orgullosa”, aseguró, y luego agregó: “Es una mezcla de tensión, tristeza, felicidad...”.

Cuando los chefs probaron su preparación, solo hubo elogios. Martitegui le dijo: “Vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá. Y esto es como la culminación de mucho esfuerzo”. Esa frase la conmovió aún más.

Anderson resumió su vivencia con palabras que reflejaron su emoción: “Sentí que se me llenó el alma”. Y cerró con una dedicatoria especial: “Se lo dedico a mis hijos, siempre que cocino, pienso en ellos”.

Un momento cargado de sensibilidad que dejó en claro cuánto significa para Eva su paso por el reality.