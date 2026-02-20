Villarruel cuestionó el acuerdo comercial con Donald Trump y cerca de Milei la cruzaron con dureza

El mensaje de Villarruel contra Trump

Villarruel comenzó criticando primero la política arancelaria de Trump, que este viernes tuvo un fuerte revés institucional a raíz de un fallo de la Corte de Estados Unidos, que dejó sin efecto "los aranceles impuestos por Trump a las importaciones".

Para la vicepresidenta argentina la decisión de la Corte de EE.UU. "implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos".

"Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno.Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista", señaló.

Y marcó una fuerte diferencia con el gobierno del republicano y principal aliado internacional de Milei: "Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", dijo Villarruel.

La vicepresidenta consideró que "la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales".

Y agregó, en un mensaje hacia la Argentina: "Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2024890748659777852?s=20&partner=&hide_thread=false La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

La decisión de la Corte de Estados Unidos en contra de la política arancelaria de Trump, impacta de lleno contra el acuerdo con Argentina, según advierte la viceppresidenta.

Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte de EE.UU. se centra en los gravámenes “recíprocos” a casi todos los demás países: “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”.

La mayoría concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.