Fabiola Yañez denunciaría que las agresiones de Alberto Fernández comenzaron antes de su Presidencia

gallego yañez.jpg

Con la representación de la abogada Mariana Gallego, y un pedido concreto que se formulará el lunes para ser tenida como parte querellante, el fiscal Ramiro González le fijará en el transcurso de los próximos días la audiencia para que preste su testimonio.

Después de que la letrada formule el pedido para ser tenidas como parte querellante, la fiscalía a cargo de Ramiro González, avanzará hacia la instancia siguiente y la más relevante: el testimonio de Yañez.

La audiencia se fijará para los próximos días. Si bien el día martes podría ser una posibilidad, más allá de la citación que formule el Ministerio Público Fiscal la ex primera dama tiene derecho a pedir una postergación de la misma.

La estrategia de Fabiola será que la causa siga en Comodoro Py y no en los Tribunales de San Isidro, como pretende Fernández. Según pudo saber Clarín, la ex primera dama dirá que los episodios de violencia se iniciaron en 2016 en el departamento que compartían en Puerto Madero, antes de que su ex pareja llegara a ser presidente.

Embed - ESCÁNDALO PRESIDENCIAL | FABIOLA YAÑEZ DECLARARÁ EN LAS PRÓXIMAS HORAS

La declaración de Yañez es fundamental para dar impulso a la causa, ya que hasta la fecha no se presentaron pruebas adicionales más allá de los registros iniciales obtenidos del celular de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández.

El expediente incluye evidencia de presuntas imágenes y conversaciones que sugieren hechos de violencia, pero sin testimonio de la víctima, la investigación no pudo avanzar. Yañez deberá proporcionar detalles específicos sobre los episodios de violencia, posibles testigos y cualquier evidencia adicional que pueda tener.

En paralelo, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) realizó una primera entrevista con la ex primera dama, revelando un estado de "fragilidad emocional" y sugiriendo que aún no está en condiciones de declarar plenamente.

La DOVIC se enfoca en la contención de las víctimas y no en la recopilación de pruebas, por lo que la fiscalía tendrá la responsabilidad de tomar medidas adecuadas una vez que brinde su testimonio.

Las pruebas de la violencia que ejercía Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez

Las capturas de pantalla de imágenes y conversaciones con el expresidente de la Nación se encontraban en el legajo reservado que constituyó el juez federal Julián Ercolini desde el 28 de junio cuando fue notificada oficialmente Fabiola Yañez de las pruebas con las que contaba la Justicia.

Esa información se obtuvo del celular de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández, también investigada en la causa por presuntos hechos de corrupción a raíz de la contratación de seguros con Nación Seguros SA, donde intervinieron 25 brokers.

Uno de los más beneficiados con el cobro de comisiones por parte del Estado, fue Héctor Martínez Sosa, amigo de el ex presidente y esposo de Cantero.

Fabiola Yañez golpeada.jpg

En la causa se secuestraron además los celulares de Alberto Fernández y de Daniel Rodríguez, el policía-bombero que fue intendente de la Quinta de Olivos durante los cuatro años de mandato del ex mandatario acusado.

Al peritar el teléfono celular, el juez Ercolini dio con las imágenes que dan cuenta de hechos de violencia que habría sufrido Fabiola Yañez en manos del ex Jefe de Estado. "Pero a la fecha, después de iniciar la acción penal no hay más pruebas y es clave escuchar lo que tiene ella para decir", señaló otra fuente allegada al expediente.