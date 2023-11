Facundo Moyano y su análisis de las elecciones: "Javier Milei ganó porque hay un 50% de pobreza"

A su vez aclaró: “Las jubilaciones tienen que estar actualizadas por ley. Los que gestionan están sujeto a su sus necesidades y no al del país. Los tiempos políticos están sujetos al estado. No es malo lo público es lo privado que se gestiona mal. Las autopistas las pagan los subsidios, un tipo que vive en Pergamino para una autopista que no usa”.

“Por no dar el debate, todo esto se pierde. La CGT dice “Ni un paso atrás”, ¿cuándo diste un paso adelante? por eso gana Javier Milei, y no es en contra de Milei, es contra la política, un jubilado cobra menos que de la discusión de Norma Plá. Todo para atrás y echando culpa, el pueblo está en contra y hay que aclararlo”, indicó.

Facundo Moyano dijo que la pobreza lo hizo ganar a Javier Milei

Por otra parte sostuvo: “Hubo una coalición de gobierno que nunca se puso de acuerdo en nada. Tenemos que dar el debate para saber cual es el sujeto político del peronismo. El pueblo no dejó de sentir eso, es la pobreza. Massa es un gran dirigente y dio la cara como Kicillof, y en esta discusión también entra Milei que tiene que discutir con el mundo”.

“Seamos sinceros con nosotros mismos, la política de Perón se aliena bajo el sistema de poder y de justicia social, que con la pobreza que tenemos no lo logramos. Yo no le voy a tirar piedras a Milei, pero si va contra el laburante voy a ir con ellos, como pasó con este gobierno, que no les dio derechos y votaron a Milei”, finalizó.