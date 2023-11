Eva Bargiela habló de la posibilidad de reconciliación tras compartir una cena íntima con Facundo Moyano

Así, este viernes desde la fiesta de la revista Caras celebrando sus 3 décadas de vida, Eva Bargiela charló con Ángel de Brito en LAM y explicó cuál es la actual situación entre ella y Moyano.

Eva Bargiela en la fiesta de Caras - Captura LAM .jpg

“Estoy sola, estoy muy bien, estoy tranquila. No me reconcilié”, aseguró la modelo desde el móvil del ciclo de América TV e indicó que “Esa cena fue una charla que la verdad nos debíamos”.

“Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida, y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio y todo eso, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos: ‘bueno, vamos a comer y charlar. Nos debemos unas charlas’”, detalló.

En tanto, cuando una de las angelitas deslizó picante que “hubo colegas que los engancharon saliendo del departamento”, Bargiela intentó salir del paso con un “¿Sí? No me enteré. Sabés que trato de no ver muchos medios ni lo que se dice”. “¡Pero estabas vos ahí, Eva! Eran los dos”, replicó pícara Maite Peñoñori.

Eva Bargiela reveló cómo siguió su vínculo con Facundo Moyano tras la separación: "Me pidió..."

A un mes y medio de la polémica separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano, la modelo habló en Socios del Espectáculo (El Trece) acerca de cómo seguía en vínculo entre ambos los primeros día de noviembre.

En primer lugar, Eva expresó cómo se sentía personalmente y aseguró: “Estoy tranquila, siempre estuve tranquila, en un momento estaba más angustiada y ahora estoy bien”.

Acto seguido, el cronista le consultó cómo podría definir la relación con Moyano hoy y destacó: “Neutra, obviamente que hay diálogo, hay cosas, como que nuestra separación fue medio abrupta, creo que se enteraron ustedes al mismo tiempo que nosotros, capaz por inmadurez nuestra, pero hay muchas cosas de por medio así que tratando de llevarlo con tranquilidad”.

Eva Bargiela Facundo Moyano

"Decís por inmadurez nuestra ¿Algo responsable te sentís de lo que pasó?", resaltó el notero y ella contestó: "No, pero bueno, tampoco me gusta echar culpas todo el tiempo, me incluyo y soy parte de esa relación y si se expuso la responsabilidad es de los dos, por más que haya sido él”.

Finalmente admitió que Facundo le pidió perdón luego de la separación y detalló: “Me pidió disculpas. Yo creo que son procesos, hay momentos donde uno se enoja y momentos donde no y pide disculpas. Hay que pasarlo y no soy la primera persona del mundo que se separa y tiene una crisis con su pareja".

“En esos momentos uno a veces actúa como puede y no como quiere. Hay que tratar de tener madurez para llevarlo a cabo de la mejor manera posible”, completó.