Tras su separación de Eva Bargiela, aseguran que Facundo Moyano está en pareja nuevamente

Natalia Cometto, novia de Facundo Moyano

"Ya se conocen hace un par de meses. Si bien a él se lo vio con otra después de separarse, esto ya estaba en ansas y ahora ya lo podemos confirmar”, amplió en referencia a los encuentros de Moyano con Pilar Ganzabal.

Además, la periodista Nancy Dure aportó otro dato que fue clave para la investigación sobre este nuevo romance. “Hubo un perrito delator, el perrito de Facundo Moyano. Porque ella sube unas historias a redes donde aparece con un perrito y buscando encontramos que era el mismo de Facundo”, comentó.

Eva Bargiela hizo una sorpresiva confesión sobre su divorcio de Facundo Moyano

A dos meses de que Facundo Moyano anunciase sorpresivamente su separación de Eva Bargiela en un programa político, ahora la modelo sorprendió al admitir que los trámites de divorcio están en stad by y explicó los motivos.

Entrevistada por uno de los cronistas de Intrusos (América tv), Eva confirmó que con Facundo decidieron poner en pausa los trámites para disolver el matrimonio, tras dos años viviendo como marido y mujer.

"¿Hablaron de iniciar los trámites de divorcio o lo "dejaron en stand by, hasta ver qué pasa?" consultó Rafa Juli, a lo que Bargiela admitió sincera: "Por ahora decidimos dejarlo en stand by, porque fue una época de mucha vorágine. Yo estaba en el Bailando. Estaba muy ocupada, con muchas cosas. Y él también. Además, hubo cosas que nos excedieron a los dos. Entonces, decidimos que se calme un poco todo para tomar las decisiones con la mente fría y no hacer cosas por enojo, por impulso".

En tanto, sobre la posibilidad de un reencuentro amoroso, la ex participante del Bailando 2023 se mostró dubitativa. Y si bien deslizó que "creería que no", tampoco cerró las puertas a una reconciliación al asegurar "Hoy no lo sé".